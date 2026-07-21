Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng viếng nghĩa trang liệt sĩ; thăm, tặng quà gia đình chính sách

Ngày 21/7, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đến dâng hoa, dâng hương, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ xã Quảng Ninh và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách tại các xã Quảng Ninh, Trung Chính.

Đoàn công tác tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Quảng Ninh.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Quảng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng và các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Các thành viên đoàn công tác dâng hương lên từng phần mộ liệt sĩ.

Với lòng biết ơn vô hạn, đoàn đã thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Kính.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Kính ở thôn Tân Sơn, xã Trung Chính; bệnh binh Hoàng Ngọc Tốn ở thôn Bào Tiến, xã Quảng Ninh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng thăm hỏi, tặng quà bệnh binh Hoàng Ngọc Tốn.

Tại các gia đình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của Mẹ Việt Nam Anh hùng và các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực.

Khánh Phương