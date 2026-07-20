Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thăm và tặng quà người có công

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 20/7, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Triệu Sơn; thăm, tặng quà cho người có công và gia đình chính sách trên địa bàn xã Triệu Sơn, Thọ Bình và phường Hạc Thành.

Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng cùng các thành viên trong đoàn dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Triệu Sơn.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng cùng các thành viên trong đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Triệu Sơn.

Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ.

Với lòng biết ơn vô hạn, đoàn đã thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp.

Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng thăm, tặng quà cho thương binh Nguyễn Hữu Minh.

Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng thăm, tặng quà cho bà Lê Thị Đam là vợ liệt sĩ ở xã Triệu Sơn.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà cho thương binh hạng 4/4 Nguyễn Hữu Minh; bà Lê Thị Đam và bà Lê Thị Hội, là vợ liệt sĩ ở xã Triệu Sơn; thương binh hạng 1/4 Hoàng Trung Khánh ở xã Thọ Bình; Đại tá Lê Xuân Sinh, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Thanh Hóa (cũ).

Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng thăm, tặng quà cho bà Lê Thị Hội, là vợ liệt sĩ, ở xã Triệu Sơn

Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng thăm, tặng quà cho Đại tá Lê Xuân Sinh, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Thanh Hóa (cũ).

Tại các gia đình, Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời khẳng định, cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang trong tỉnh luôn ghi nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và các gia đình có công với cách mạng.

Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực.

Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng dâng hương tưởng nhớ cố Đại tá Tống Xuân Nhuận, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng đã đến dâng hương tưởng nhớ cố Đại tá Tống Xuân Nhuận, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa - người có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và công tác an ninh nói riêng.

Quốc Hương