Iran tuyên bố sẵn sàng tăng cường hợp tác toàn diện với Nga

Phát biểu trong cuộc gặp với Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergei Tsivilev ngày 17/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này không thấy có trở ngại nào đối với việc phát triển hợp tác với Nga.

Phát biểu trong cuộc gặp với Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergei Tsivilev ngày 17/9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này không thấy có trở ngại nào đối với việc phát triển hợp tác với Nga.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Tehran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh: “Iran đang nghiêm túc trong việc triển khai các thỏa thuận giữa hai bên và mọi kênh hợp tác cần thiết đã được thiết lập. Không có bất kỳ trở ngại nào cho việc thực hiện các thỏa thuận song phương cũng như hiện thực hóa hợp tác giữa Tehran và Moskva... Ví dụ về sự hợp tác thành công giữa các quốc gia độc lập như Iran và Nga sẽ chứng minh rằng thời đại của chủ nghĩa đơn phương đã qua và chúng ta có thể đạt được sự phát triển, tăng trưởng cho đất nước mình mà không cần phụ thuộc hay dựa vào những lực lượng ưa thích các cách tiếp cận đơn phương.”

Về phần mình, ông Tsivilev cho hay các lệnh trừng phạt và sức ép không thể ngăn cản hợp tác kinh tế và thương mại giữa Nga và Iran.

Đầu tháng 9, Tổng thống Pezeshkian và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Trung Quốc.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về quyết định của châu Âu nhằm khởi động lại các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Tehran./.

Theo TTXVN

