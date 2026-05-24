Iran tuyên bố sẵn sàng cho “cuộc chiến lịch sử”

Ngày 23/5, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran đang theo đuổi cách tiếp cận thận trọng trong các cuộc đàm phán với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu là bảo vệ lợi ích quốc gia và quyền hợp pháp của người dân Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tư lệnh Lục quân Pakistan Asim Munir. Ảnh: France 24

Phát biểu trong cuộc gặp với Tư lệnh Lục quân Pakistan Asim Munir đang thăm Tehran, Tổng thống Pezeshkian cho rằng các hành động trong quá khứ của Washington, bao gồm việc “vi phạm cam kết”, các vụ tấn công trong thời gian đàm phán và những vụ việc nhằm vào quan chức Iran, là nguyên nhân dẫn đến sự thiếu tin tưởng rộng rãi trong xã hội Iran đối với tiến trình đối thoại.

Ông Masoud Pezeshkian nhấn mạnh Iran vẫn sẵn sàng tiếp cận đàm phán thông qua các kênh trung gian và quan hệ với các quốc gia hữu nghị, trong đó có Pakistan, nhưng “mục tiêu chính chỉ là bảo đảm lợi ích của quốc gia Iran thông qua các giải pháp phù hợp”.

Tổng thống Iran khẳng định chiến tranh không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào và chỉ gây tổn thất cho khu vực cũng như cộng đồng quốc tế, đồng thời cho biết lịch sử quan hệ với Mỹ khiến Tehran phải duy trì mức độ cảnh giác cao trong các vòng thương lượng.

Về phía Pakistan, Tư lệnh Lục quân Asim Munir tái khẳng định cam kết của Islamabad đối với ổn định khu vực, đồng thời hoan nghênh các tiến triển trong quá trình đàm phán và bày tỏ hy vọng các cuộc thảo luận sẽ mang lại kết quả tích cực cho Iran và các quốc gia trong khu vực.

Iran tuyên bố sẵn sàng cho “cuộc chiến lịch sử”, nhấn mạnh ưu tiên lợi ích quốc gia. Ảnh: AP

Trong khi đó, Chỉ huy cấp cao của quân đội Iran tuyên bố Tehran đã sẵn sàng cho một “cuộc chiến lịch sử” để đáp trả mọi hành động gây hấn. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng Mỹ và Israel sắp phát động đợt tấn công mới nhằm vào Iran.

Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf tuyên bố, Tehran không tin tưởng Mỹ và sẽ không bao giờ từ bỏ các quyền quốc gia trong các cuộc đàm phán với Washington nhằm chấm dứt chiến tranh. Ông Ghalibaf đưa ra tuyên bố này trong cuộc gặp với Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir.

Trong diễn biến khác cùng ngày, theo hãng thông tấn Saudi (SPA), Thái tử kiêm Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã tham gia một cuộc điện đàm chung do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo khu vực nhằm thảo luận về diễn biến mới tại Trung Đông. Theo SPA, các nhà lãnh đạo đã rà soát tình hình khu vực và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục tham vấn, phối hợp nhằm củng cố an ninh và ổn định trong khu vực Trung Đông.

Lê Hà.

Nguồn: Xinhua, AP