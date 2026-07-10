Iran tuyên bố phóng tên lửa tấn công trung tâm chỉ huy và căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố, đã tiến hành đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào một trung tâm chỉ huy của Mỹ tại Trung Đông và căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordani, đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc đối đầu quân sự giữa Tehran và Washington.

Iran tiến hành đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào một trung tâm chỉ huy của Mỹ tại Trung Đông. Ảnh: AFP.

Theo tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cuộc tấn công được thực hiện lúc 14h20 (giờ địa phương) ngày 9/7, sử dụng 10 tên lửa đạn đạo nhằm vào trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Mỹ tại khu vực Tây Á cùng căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú. IRGC cho biết đây là giai đoạn thứ hai trong chiến dịch trả đũa các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào lãnh thổ Iran trước đó.

Tuyên bố của IRGC nêu rõ: "Chúng tôi từng cảnh báo sẽ mở rộng các cuộc tấn công sang những căn cứ khác của đối phương nếu Mỹ tiếp tục hành động quân sự. Giai đoạn thứ hai này là lời đáp trả đối với các hành động xâm phạm của quân đội Mỹ". Lực lượng này cũng cảnh báo sẽ tiếp tục nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực nếu Washington không chấm dứt các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Trong khi đó, truyền thông Iran cho biết, nhiều vụ nổ đã xảy ra tại Bandar Abbas, đảo Qeshm, Konarak, Chabahar và Mahshahr sau các cuộc không kích của Mỹ. Một tuyến đường sắt nối Tehran với Mashhad cùng nhiều cây cầu ở miền Đông Iran cũng được cho là đã bị tấn công. Theo giới chức Iran, các đợt không kích của Mỹ trong hai ngày 8-9/7 khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 78 người bị thương.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf. Ảnh: Getty.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf, người đứng đầu đoàn đàm phán của Tehran, tiếp tục đưa ra thông điệp cứng rắn với Washington. Ông tuyên bố: “Nếu các ông tấn công, các ông sẽ bị đáp trả. Eo biển Hormuz sẽ chỉ được mở lại theo các điều kiện do Iran đặt ra, chứ không phải dưới sức ép hay đe dọa của Mỹ".

Theo IRGC, việc tấn công căn cứ Al-Azraq, một đầu mối hậu cần và tác chiến quan trọng của Mỹ cùng lực lượng liên quân tại Trung Đông – cho thấy năng lực tấn công tầm xa của Iran và đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc đối đầu quân sự giữa hai nước.

Tuy nhiên, đến nay phía Mỹ và Jordan chưa đưa ra xác nhận về mức độ thiệt hại tại các mục tiêu mà Iran tuyên bố đã tấn công.

Thu Uyên

Nguồn: PressTV.