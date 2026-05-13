Iran tiếp tục nêu 5 điều kiện tiên quyết để đàm phán với Mỹ

Bất chấp áp lực mạnh mẽ từ Mỹ và nhiều nước, Iran vẫn duy trì cách tiếp cận cứng rắn trong cuộc chiến hiện nay. Tối 12/5, Tehran tiếp tục nêu ra 5 điều kiện tiên quyết cần có để nối lại đàm với Washington, bao gồm yêu cầu chấm dứt hoàn toàn chiến sự trên tất cả các mặt trận và thừa nhận quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz.

Theo hãng thông tấn Fars, Iran sẽ không tham gia vòng đàm phán thứ hai với Mỹ, trước khi 5 biện pháp xây dựng lòng tin được triển khai, bao gồm kết thúc giao tranh trên tất cả các mặt trận, trong đó có Lebanon; dỡ bỏ các lệnh trừng phạt; giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran; thực hiện bồi thường chiến phí và thừa nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.

Nguồn tin nhấn mạnh, những điều kiện tiên quyết này là biện pháp xây dựng lòng tin tối thiểu cần có để khôi phục đàm phán Mỹ-Iran. Nếu không có sự chuẩn thuận thực tế với các điều khoản, vòng đàm phán mới chắc chắn không thể diễn ra.

Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran - ông Mohammad Baqer Qalibaf.

Trước đó, viết trên mạng xã hội X chiều 12/5, Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran - ông Mohammad Baqer Qalibaf cũng khẳng định, Mỹ hoặc phải chấp nhận kế hoạch hòa bình mới nhất gồm 14 điểm của Iran, hoặc sẽ phải đối mặt thêm một thất bại nữa.

Cùng quan điểm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei khẳng định việc chấm dứt chiến sự và dỡ bỏ phong tỏa tại eo biển Hormuz là điều kiện tiên quyết để Tehran tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán hạt nhân nào với Mỹ.

Trong diễn biến liên quan, Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã mở rộng đáng kể phạm vi phòng thủ chiến lược tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ không cho phép bất kỳ hành động xâm phạm nào đối với lãnh hải hay lợi ích quốc gia của Iran.

Chuẩn Đô đốc Mohammad Akbarzadeh - Phó chỉ huy phụ trách chính trị của Hải quân IRGC - cho biết Iran đã xác định lại một cách căn bản ranh giới tác chiến của tuyến đường thủy chiến lược này. Theo đó, eo biển Hormuz đã mở rộng hơn và trở thành một khu vực tác chiến rộng lớn hơn, có phạm vi kéo dài từ các bờ biển Jask và Sirik (nằm ở phía Đông và Đông Bắc cửa Hormuz) tới khu vực vượt qua đảo Greater Tunb (nằm về phía Tây, gần cửa vào vịnh Persian). Theo IRGC, eo biển Hormuz hiện nay là khu vực toàn bộ dải bờ biển phía Nam của Iran dọc theo cửa ngõ Hormuz, chứ không chỉ là eo biển Hormuz theo nghĩa hẹp truyền thống.

IRGC cũng tuyên bố, tuyến hàng hải an toàn duy nhất đi qua eo biển sẽ là hành lang do Cộng hòa Hồi giáo Iran chỉ định, đồng thời cảnh báo sẽ có “phản ứng quyết đoán” đối với bất kỳ tàu thuyền nào đi chệch khỏi tuyến này.

Nguồn: CCTV, Reuters, AA