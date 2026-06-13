Iran: Thỏa thuận sơ bộ với Mỹ được ký điện tử trước khi công bố chính thức

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vừa cho biết, Tehran và Washington có thể ký một biên bản ghi nhớ (MoU) trong vài ngày tới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong các nỗ lực hướng tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột và mở đường cho các cuộc đàm phán tiếp theo giữa hai bên.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AA

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran ngày 12/6, ông Araghchi cho biết, văn bản sau khi hoàn tất sẽ được hai bên ký theo hình thức điện tử trước khi công bố chính thức. Theo ông, biên bản ghi nhớ dự kiến bao gồm các cam kết ngừng các hoạt động quân sự, đồng thời mở ra giai đoạn đàm phán thứ hai kéo dài khoảng 60 ngày nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran và việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Ngoại trưởng Iran cho biết, Tehran tiếp tục khẳng định lập trường rằng lượng uranium được làm giàu cao của nước này chỉ có thể được xử lý thông qua việc pha loãng ngay trên lãnh thổ Iran. Ông cũng cho biết, dự thảo thỏa thuận đề cập đến việc mở lại eo biển Hormuz, dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran, giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Tehran và giải quyết một số vấn đề an ninh khu vực.

Bản ghi nhớ dự kiến ​​giữa Washington và Tehran. Ảnh: Voice of Emirates

Cùng ngày, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, hai bên đã đạt được đồng thuận đối với văn bản dự thảo và Washington kỳ vọng có thể ký một thỏa thuận sơ bộ trong những ngày tới. Theo nguồn tin này, thỏa thuận sẽ tạo nền tảng thuận lợi cho các cuộc đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân của Iran.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Washington đã đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc tiếp xúc với Tehran và một thỏa thuận có thể được hoàn tất trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết, một văn bản hòa bình cuối cùng đã được hai bên nhất trí về cơ bản và Islamabad đang tiếp tục phối hợp với cả Mỹ và Iran để hoàn tất các bước tiếp theo. Theo ông, triển vọng đạt được hòa bình hiện đang ở gần hơn bao giờ hết.

Các nguồn tin cho biết, Iran và Mỹ đã trao đổi nhiều đề xuất thông qua vai trò trung gian của Pakistan trong những tuần gần đây. Nếu được ký kết, biên bản ghi nhớ sẽ là bước đi đầu tiên hướng tới việc giải quyết các bất đồng kéo dài giữa hai nước, đồng thời tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán sâu hơn về hồ sơ hạt nhân và các vấn đề khu vực.

Minh Phương