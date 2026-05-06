Iran khẳng định sẵn sàng đối thoại nhưng không chấp nhận yêu cầu mang tính áp đặt

Vân Bình
(Baothanhhoa.vn) - Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng lâm thời Iraq Ali al-Zaidi ngày 5/5, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran sẵn sàng tham gia đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhưng sẽ không chấp nhận các yêu cầu mang tính áp đặt, trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ vẫn chưa được tháo gỡ.

Thủ tướng lâm thời Iraq Ali al-Zaidi điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 5/5. Ảnh: CCTV

Ông Pezeshkian cho rằng chính sách “gây sức ép tối đa” của Washington đã tạo ra nghịch lý khi vừa gia tăng áp lực, vừa kỳ vọng Iran quay lại bàn đàm phán và chấp nhận các điều kiện đơn phương. Theo ông, cách tiếp cận này là “bất khả thi”, đồng thời nhấn mạnh Tehran không coi xung đột hay bất ổn là lựa chọn phù hợp.

Nhà lãnh đạo Iran cũng khẳng định nước này không thể từ bỏ công nghệ hạt nhân. Ông cho biết trong các vòng đàm phán trước đây, Tehran luôn sẵn sàng hợp tác trong khuôn khổ quy định quốc tế và cơ chế giám sát toàn cầu nhằm đảm bảo tính chất hòa bình của chương trình hạt nhân.

Về phía Iraq, Thủ tướng lâm thời Ali al-Zaidi cho biết Baghdad sẵn sàng đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Iran và Mỹ, với mục tiêu kiềm chế căng thẳng khu vực.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, ông nhấn mạnh Iraq ủng hộ tiến trình ngoại giao và sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực giải quyết khủng hoảng. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao trong thời gian tới nhằm tăng cường quan hệ song phương.

Trong khi đó, Mỹ đang nỗ lực xác định những nội dung mà Iran sẵn sàng đưa ra thương lượng và coi đây là bước đi cần thiết hướng tới giải pháp ngoại giao.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Guardian

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các đại diện của Mỹ đang tìm cách đạt được “mức độ hiểu biết nhất định” về những vấn đề mà Iran sẵn sàng đàm phán. Theo ông, một thỏa thuận trong giai đoạn đầu có thể chỉ dừng ở các nguyên tắc cấp cao.

Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ hoài nghi về tuyên bố lâu nay của Iran rằng nước này không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Theo ông, Iran đang tiến hành “mọi bước đi” mà một quốc gia sẽ thực hiện nếu muốn phát triển chương trình vũ khí hạt nhân, bao gồm thúc đẩy phát triển tên lửa tầm xa và xây dựng các cơ sở máy ly tâm ngầm phục vụ hoạt động làm giàu. Ông cũng cho rằng hiện nay là cơ hội để Tehran “làm rõ” rằng họ không có ý định sở hữu vũ khí hạt nhân.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Guardian

