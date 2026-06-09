Triển khai đồng bộ, quyết liệt để các thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động từ 1/7/2026

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố phải bám sát chủ trương của Trung ương, bảo đảm hài hòa các yếu tố lịch sử, văn hóa, địa lý, quốc phòng, an ninh và sự gắn kết cộng đồng dân cư; đồng thời yêu cầu các cấp, ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt để các thôn, tổ dân phố mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 7.

Sáng 9/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX tổ chức Hội nghị lần thứ 7 để cho ý kiến đối với Phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Ngọc Hợp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Nội vụ trình bày phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày hướng dẫn việc kiện toàn, thành lập chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường tương ứng với thôn, tổ dân phố sau sắp xếp.

Đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày hướng dẫn sắp xếp kiện toàn Ban Công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố đồng bộ với việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố; hướng dẫn việc bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách của Ban Công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh có 1.933 thôn, tổ dân phố

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày Phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày hướng dẫn việc kiện toàn, thành lập chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường tương ứng với thôn, tổ dân phố sau sắp xếp; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày hướng dẫn sắp xếp kiện toàn Ban Công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố đồng bộ với việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố; hướng dẫn việc bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách của Ban Công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành Nguyễn Văn Biện phát biểu thảo luận.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá tính phù hợp của phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố tại từng địa phương; việc xử lý các trường hợp đặc thù; phương án tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ ở cơ sở sau sắp xếp; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm sự đồng thuận trong Nhân dân và nâng cao hiệu quả quản trị cộng đồng dân cư.

Theo phương án Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đề xuất, trong tổng số 4.351 thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh hiện nay, sẽ tiến hành sắp xếp đối với 4.126 thôn, tổ dân phố thành 1.708 thôn, tổ dân phố mới; có 225 thôn, tổ dân phố không thực hiện sắp xếp.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 1.933 thôn, tổ dân phố, giảm 2.416 thôn, tổ dân phố so với hiện nay (tương ứng giảm 55,6%); trong đó, có 1.701 thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn (chiếm 88%); còn 232 thôn, tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn nhưng có yếu tố đặc thù về địa hình, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh hoặc điều kiện thực tiễn nên đề nghị giữ nguyên hoặc xem xét riêng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sầm Sơn Lê Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở nghiên cứu phương án, các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết phải tiếp tục sắp xếp thôn, tổ dân phố nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương về tinh gọn tổ chức ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phù hợp với yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến tập trung phân tích yếu tố đặc thù về địa hình, điều kiện giao thông, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng - an ninh và đặc điểm cộng đồng dân cư. Nhiều đại biểu đề nghị cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, làm rõ căn cứ thực tiễn đối với từng trường hợp, bảo đảm việc áp dụng cơ chế đặc thù đúng quy định, khách quan và công bằng giữa các địa phương.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị việc sắp xếp phải gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, bảo đảm tính ổn định, gắn kết cộng đồng dân cư và tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống, sinh hoạt của người dân.

Bảo đảm hiệu quả quản lý sau sắp xếp

Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là hiệu quả quản lý và tổ chức hoạt động của các thôn, tổ dân phố mới sau sắp xếp. Do đó, cần đánh giá đầy đủ khả năng quản lý, điều hành, tổ chức sinh hoạt cộng đồng, bảo đảm an ninh trật tự và triển khai các nhiệm vụ chính trị tại những địa bàn có quy mô dân cư lớn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị.

Nhiều ý kiến cũng tập trung góp ý về phương án bố trí các chức danh ở thôn, tổ dân phố; việc sắp xếp, bố trí nhân sự phải bảo đảm vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, vừa thực hiện mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy, tiết kiệm ngân sách và nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở.

Cùng với đó, các đại biểu cho rằng cần nghiên cứu kỹ việc sắp xếp các tổ chức đoàn thể, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để bảo đảm hoạt động đồng bộ, hiệu quả sau khi hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị.

Thống nhất cao phương án, bảo đảm các thôn, tổ dân phố mới hoạt động từ ngày 1/7

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nêu rõ: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã tập trung, tích cực, khẩn trương xây dựng Phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh bám sát nguyên tắc, chủ trương của Trung ương; đồng thời, xem xét kỹ, đầy đủ các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện địa lý, quốc phòng, an ninh và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư, nhất là địa bàn miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn có yếu tố tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh nghiên cứu tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý, xác đáng để hoàn thiện, phê duyệt phương án bảo đảm chất lượng tốt nhất và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng lộ trình đã đề ra.

Đại biểu dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sau khi phương án được phê duyệt, giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan chủ động nắm tình hình, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các thôn, tổ dân phố mới sau sắp xếp sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026.

Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; hướng dẫn việc rà soát, sắp xếp, bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại biểu dự hội nghị.

Để phương án triển khai đạt hiệu quả cao, Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường lãnh đạo UBND cấp xã khẩn trương rà soát, hoàn thiện Đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố của xã, phường; báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ cùng cấp; hoàn thành chậm nhất ngày 10/6/2026.

Xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với nội dung sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành chậm nhất ngày 20/6/2026.

Trình HĐND cấp xã xem xét, ban hành Nghị quyết về việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố thuộc xã, phường; hoàn thành chậm nhất ngày 25/6/2026.

Khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện phương án bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định; bảo đảm hoàn thành đồng bộ với thời gian hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 25/6/2026.

Đại biểu dự hội nghị.

Xây dựng phương án quản lý, sử dụng cơ sở vật chất sau sắp xếp bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí; phát huy hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bỏ không, xuống cấp, sử dụng sai mục đích.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức chi bộ đảng và các đoàn thể thôn, tổ dân phố sau sắp xếp.

Giao Ủy ban MTTQ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ cấp xã sắp xếp, kiện toàn Ban Công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố đồng bộ với việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố; hướng dẫn việc bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách của Ban Công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố. Đồng thời, chỉ đạo tập trung tuyên truyền, thống nhất nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết trong cộng đồng dân cư, thực hiện dân chủ ở cơ sở để tổ chức thực hiện hiệu quả việc sắp xếp thôn, tổ dân phố. Cùng với đó, giám sát quá trình sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, bảo đảm công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân và cán bộ cơ sở.

Đại biểu dự hội nghị.

Công an tỉnh chủ động nắm tình hình địa bàn; chỉ đạo công an xã rà soát, cung cấp số liệu hộ gia đình cư trú trên địa bàn; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các vấn đề phát sinh về an ninh, trật tự trong quá trình sắp xếp thôn, tổ dân phố; bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn, tuyệt đối không để hình thành điểm nóng, vụ việc phức tạp ở cơ sở.

Bên cạnh nội dung sắp xếp thôn, tổ dân phố, hội nghị thông qua 2 dự thảo Chương trình hành động thực hiện 2 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, gồm xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh nghiên cứu tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện các chương trình hành động, trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành.

Minh Hiếu