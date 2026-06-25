Iran cảnh báo về các tuyến hàng hải “không được cấp phép” qua eo biển Hormuz

Lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 25/6 đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ, khẳng định việc đi lại an toàn qua Eo biển Hormuz chỉ được phép thực hiện theo các tuyến hàng hải do Cộng hòa Hồi giáo Iran chính thức chỉ định.

Lực lượng Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo không sử dụng các tuyến đường không được phép khi đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Presstv.

Trong tuyên bố, lực lượng này nhấn mạnh mọi tuyến di chuyển thay thế đều bị coi là “không thể chấp nhận và đặc biệt nguy hiểm”. IRGC đồng thời cảnh báo việc lưu thông tàu thuyền ngoài các tuyến được thông báo là bị cấm, và yêu cầu các phương tiện hàng hải tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn đã ban hành. Tuyên bố cũng khẳng định việc phối hợp với Hải quân IRGC là yêu cầu bắt buộc đối với mọi hoạt động quá cảnh qua khu vực eo biển mang tính chiến lược này.

Cảnh báo trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng đoàn đàm phán Mohammad Baqer Qalibaf cho biết tình hình tại Eo biển Hormuz sẽ không trở lại trạng thái trước ngày 28/2, thời điểm xảy ra các diễn biến căng thẳng gần đây giữa Iran và Mỹ cùng Israel.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/6 cho biết bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào với Iran có bao gồm việc áp phí đối với hoạt động vận tải biển hoặc quá cảnh hàng hải đều là điều “không thể chấp nhận” đối với Washington. Nhà lãnh đạo Mỹ lập luận rằng việc cho phép áp phí sẽ tạo tiền lệ, có thể dẫn tới các yêu cầu tương tự từ những bên khác. Ông Trump cũng khẳng định Mỹ đang đạt “tiến triển tốt” trong các cuộc đàm phán với Iran.

Trong khi đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ được nối lại vào tuần tới, nhiều khả năng vào ngày 29 hoặc 30/6 tại Thụy Sĩ. Theo ông Rubio, các cuộc đàm phán cấp kỹ thuật sẽ có sự tham gia của các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, bao gồm năng lượng hạt nhân và các biện pháp trừng phạt.

Thúy Hà