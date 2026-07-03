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Iran: An ninh và ổn định tại eo biển Hormuz là “lằn ranh đỏ”

Thanh Hằng
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(Baothanhhoa.vn) - Tehran mới đây tuyên bố siết chặt kiểm soát hoạt động hàng hải qua tuyến đường biển chiến lược Hormuz.Trong tuyên bố được truyền hình nhà nước Iran phát sóng, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya nhấn mạnh an ninh và ổn định tại eo biển Hormuz là “lằn ranh đỏ”, đồng thời yêu cầu mọi tàu chở dầu và tàu thương mại đi qua khu vực phải sử dụng tuyến hàng hải do Iran chỉ định và tuân thủ các quy định hàng hải của nước này.

Iran: An ninh và ổn định tại eo biển Hormuz là “lằn ranh đỏ”

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Tehran mới đây tuyên bố siết chặt kiểm soát hoạt động hàng hải qua tuyến đường biển chiến lược Hormuz.Trong tuyên bố được truyền hình nhà nước Iran phát sóng, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya nhấn mạnh an ninh và ổn định tại eo biển Hormuz là “lằn ranh đỏ”, đồng thời yêu cầu mọi tàu chở dầu và tàu thương mại đi qua khu vực phải sử dụng tuyến hàng hải do Iran chỉ định và tuân thủ các quy định hàng hải của nước này.

Iran: An ninh và ổn định tại eo biển Hormuz là “lằn ranh đỏ”

Một tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz, gần thành phố Bandar Abbas, Iran, ngày 1/7. Ảnh: Reuters

Tehran cảnh báo mọi hành vi đi chệch tuyến hoặc không chấp hành quy định sẽ phải đối mặt với phản ứng “ngay lập tức và mạnh mẽ” từ lực lượng vũ trang Iran.

Iran cũng cáo buộc sự hiện diện của máy bay chiến đấu Mỹ trên không phận eo biển Hormuz làm gia tăng nguy cơ mất ổn định trong khu vực, đồng thời khẳng định mọi nỗ lực can thiệp từ bên ngoài vào các vấn đề an ninh tại eo biển này sẽ bị coi là hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia và sẽ vấp phải phản ứng kiên quyết. Tehran cũng cảnh báo Mỹ và Israel không có các hành động làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Iran: An ninh và ổn định tại eo biển Hormuz là “lằn ranh đỏ”

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Aa.

Về phía Mỹ, Phó Tổng thống JD Vance ngày 2/7 cho biết, Tổng thống Donald Trump đã khẳng định Washington sẽ đáp trả nếu Iran tấn công các tàu thuyền hoạt động tại eo biển Hormuz.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các quan chức quân sự Mỹ và đại diện nhiều nước trong khu vực đã nhóm họp tại Bahrain, tái khẳng định cam kết bảo đảm tự do hàng hải và lưu thông thương mại qua eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz là cửa ngõ nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Ấn Độ Dương, đồng thời là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ giao dịch toàn cầu. Những diễn biến mới nhất tiếp tục tác động đến thị trường năng lượng. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá dầu Brent tăng 0,3%, lên 71,8 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 0,2%, lên 68,69 USD/thùng.

Thanh Hằng

Nguồn: Ytn, Euronews.

Từ khóa:

#Hormuz #Iran #Hàng hải #Tổng thống donald trump #Tàu thuyền

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