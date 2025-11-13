Hotline: 0822.173.636   |

[Infographics] Hướng dẫn nộp sổ đỏ trên VNeID

(Baothanhhoa.vn) - Ứng dụng VNeID vừa bổ sung nhiều tính năng mới, trong đó cho phép người dân nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trực tuyến cho cơ quan nhà nước.

Ứng dụng VNeID vừa bổ sung nhiều tính năng mới, trong đó cho phép người dân nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trực tuyến cho cơ quan nhà nước.

#VNeID #Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất #Sổ đỏ #Infographics #hướng dẫn

