Indonesia, Singapore cam kết bảo đảm thông suốt tại eo biển Malacca

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã tái khẳng định cam kết duy trì eo biển Malacca luôn mở, an toàn và thông suốt đối với hoạt động hàng hải quốc tế, trong bối cảnh những diễn biến gần đây tại Trung Đông làm gia tăng quan ngại về an ninh các tuyến vận tải biển chiến lược.

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tại Hội nghị Thường niên Lãnh đạo Singapore - Indonesia ở Jakarta ngày 6/7. Ảnh: ST/Azmi Athni.

Cam kết được đưa ra tại Hội nghị Thường niên các Nhà lãnh đạo Indonesia - Singapore diễn ra ở Jakarta, ngày 6/7. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội nghị, Tổng thống Prabowo nhấn mạnh Indonesia và Singapore đều có lợi ích chung trong việc bảo đảm eo biển Malacca tiếp tục là tuyến hàng hải tự do, an toàn và rộng mở đối với tất cả các quốc gia.

Ông cho biết Indonesia sẽ tiếp tục phối hợp với Malaysia và Thái Lan nhằm duy trì an ninh, hòa bình trên tuyến hàng hải này, đồng thời ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, tai nạn hàng hải và các hành vi cướp biển, phù hợp với các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Về phần mình, Thủ tướng Lawrence Wong khẳng định, Singapore và Indonesia có sự đồng thuận chiến lược trong việc bảo vệ quyền tự do hàng hải và bảo đảm các tuyến vận tải biển quan trọng luôn thông suốt đối với thương mại quốc tế.

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tại cuộc họp báo chung trong khuôn khổ Hội nghị Thường niên Lãnh đạo Singapore - Indonesia ở Jakarta, ngày 6/7. Ảnh: ST/Azmi Athni.

Ngoài các vấn đề an ninh hàng hải, lãnh đạo hai nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, phát triển năng lượng tái tạo, kết nối lưới điện xuyên biên giới và hạ tầng số.

Nhân dịp này, hai bên đã ký kết một số thỏa thuận hợp tác, trong đó có thỏa thuận thúc đẩy các cuộc thảo luận về xuất khẩu điện trong tương lai.

Eo biển Malacca là một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp và có ý nghĩa chiến lược nhất thế giới, nối Ấn Độ Dương với Biển Đông và là tuyến vận chuyển phần lớn hàng hóa cùng nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Động thái của Indonesia và Singapore được đưa ra sau khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn trong thời gian xảy ra xung đột giữa Mỹ và Iran, làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thanh Hằng

Nguồn: Aa.