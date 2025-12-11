IMF nâng dự báo tăng trưởng, kêu gọi Trung Quốc giảm phụ thuộc xuất khẩu, thúc đẩy tiêu dùng nội địa

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chịu sức ép ngày càng lớn từ mô hình xuất khẩu - đầu tư truyền thống và các rủi ro nợ chồng chất.

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva (thứ 2 từ phải sang) tham dự cuộc họp báo tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 10/12/2025. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Bắc Kinh ngày 10/12 sau cuộc rà soát thường niên theo Điều IV, cơ chế giám sát kinh tế bắt buộc mà IMF tiến hành hằng năm đối với các nước thành viên, Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã quá lớn để có thể tiếp tục tạo thêm tăng trưởng từ xuất khẩu, đồng thời cảnh báo việc duy trì tăng trưởng dựa vào xuất khẩu có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu. Bà kêu gọi Bắc Kinh thực hiện lựa chọn dũng cảm và hành động chính sách quyết đoán, bao gồm gói hỗ trợ tài khóa bổ sung, nới lỏng tiền tệ mạnh hơn và các biện pháp xử lý dứt điểm rủi ro nợ của chính quyền địa phương cũng như cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2025 lên 5% và năm 2026 lên 4,5%, nhờ xuất khẩu mạnh và đóng góp ròng từ thương mại chiếm 1,1% mức tăng trưởng năm nay. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo thặng dư thương mại kỷ lục 1.000 tỷ USD của Trung Quốc đang làm dấy lên lo ngại Bắc Kinh ngày càng chiếm lĩnh chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu, đặc biệt khi hàng hóa giá rẻ bị Mỹ áp thuế chuyển hướng sang các nền kinh tế mới nổi.

IMF cũng chỉ ra rằng Trung Quốc cần dành tới 5% GDP trong ba năm tới để chấm dứt cuộc khủng hoảng bất động sản, lĩnh vực chiếm khoảng 70% tài sản hộ gia đình và đang là gánh nặng chính lên nhu cầu nội địa. Cơ quan này thúc giục chính quyền đẩy nhanh việc loại bỏ các doanh nghiệp bất động sản “xác sống”, cho rằng việc xử lý dứt điểm là điều kiện then chốt để khôi phục niềm tin.

Về thương mại, IMF cảnh báo việc xuất khẩu ồ ạt có thể khiến các đối tác lớn áp đặt biện pháp hạn chế. Trong bối cảnh châu Âu và Mỹ tìm cách siết chặt hàng nhập khẩu được cho là “trợ cấp không công bằng”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây đã cảnh báo có thể áp thuế lên hàng Trung Quốc, trong khi Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump tiếp tục duy trì các biện pháp thuế quan cứng rắn.

Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva nhấn mạnh Bắc Kinh cần giảm ưu tiên cho các chính sách công nghiệp quy mô lớn, khuyến khích khu vực tư nhân đóng vai trò lớn hơn trong phát triển công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo. IMF tính toán việc lạm dụng chính sách công nghiệp đang kéo giảm năng suất của Trung Quốc khoảng 1,2%.

Ngọc Liên

Reuters.