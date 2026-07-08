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IMF bổ nhiệm bà Silvana Tenreyro làm Nhà kinh tế trưởng

Minh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8/7, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thông báo bổ nhiệm bà Silvana Tenreyro, cựu thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), giữ chức Cố vấn Kinh tế kiêm Giám đốc Vụ Nghiên cứu (Nhà kinh tế trưởng), trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều bất ổn.

IMF bổ nhiệm bà Silvana Tenreyro làm Nhà kinh tế trưởng

Ngày 8/7, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thông báo bổ nhiệm bà Silvana Tenreyro, cựu thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), giữ chức Cố vấn Kinh tế kiêm Giám đốc Vụ Nghiên cứu (Nhà kinh tế trưởng), trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều bất ổn.

IMF bổ nhiệm bà Silvana Tenreyro làm Nhà kinh tế trưởng

Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington. Ảnh: AP.

Theo thông báo của IMF, bà Tenreyro sẽ chính thức đảm nhiệm cương vị mới từ ngày 10/8, thay ông Pierre-Olivier Gourinchas, người trở lại công tác nghiên cứu và giảng dạy sau khi kết thúc nhiệm kỳ tại IMF.

Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva đánh giá, bà Tenreyro là một trong những nhà kinh tế có uy tín quốc tế, sở hữu nền tảng học thuật xuất sắc cùng nhiều năm kinh nghiệm trong hoạch định chính sách tiền tệ. Theo bà Georgieva, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trải qua những biến động sâu sắc, sự kết hợp giữa năng lực nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn của bà Tenreyro sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác phân tích, giám sát đa phương và tư vấn chính sách của IMF đối với các quốc gia thành viên.

IMF bổ nhiệm bà Silvana Tenreyro làm Nhà kinh tế trưởng

IMF bổ nhiệm bà Silvana Tenreyro làm Nhà kinh tế trưởng. Ảnh: Reuters.

Bà Tenreyro hiện là Giáo sư Kinh tế tại Trường Kinh tế London (LSE). Trước đó, bà là thành viên bên ngoài Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh giai đoạn 2017-2023, từng làm việc tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston (Mỹ), là thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Mauritius và hiện tham gia Nhóm Cố vấn bên ngoài của Giám đốc điều hành IMF.

Trên cương vị mới, bà Tenreyro sẽ phụ trách chương trình nghiên cứu của IMF, đồng thời chỉ đạo xây dựng các báo cáo quan trọng như Triển vọng Kinh tế Thế giới (World Economic Outlook) và các đánh giá về ổn định tài chính, những tài liệu được các chính phủ, ngân hàng trung ương và giới đầu tư trên toàn cầu sử dụng làm cơ sở hoạch định chính sách và dự báo kinh tế.

Mang ba quốc tịch Argentina, Anh và Italy, bà Tenreyro có bằng cử nhân kinh tế của Đại học Quốc gia Tucumán (Argentina), cùng bằng thạc sĩ và tiến sĩ kinh tế học của Đại học Harvard (Mỹ).

Minh Phương

Nguồn: Reuters, Citinew.

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Từ khóa:

#Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF #Chính sách #Bổ nhiệm #Giám đốc điều hành

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