ILA 2026 khai mạc giữa những biến động của ngành quốc phòng châu Âu

Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế ILA, một trong những sự kiện hàng không – quốc phòng lớn nhất châu Âu vừa khai mạc tại thủ đô Berlin (Đức), trong bối cảnh ngành công nghiệp quốc phòng khu vực đối mặt với nhiều thách thức, từ xung đột Iran đến sự đổ vỡ của dự án máy bay chiến đấu chung giữa Pháp và Đức.

Phương tiện tác chiến không người lái tự hành CA-1 Europa do công ty Helsing phát triển được trưng bày tại Triển lãm Hàng không ILA Berlin ngày 10/6/2026. Ảnh: Getty Images

Sự kiện quy tụ phần lớn các tập đoàn quốc phòng hàng đầu châu Âu, khi các nhà sản xuất tìm cách thu hẹp khoảng cách công nghệ với các đối thủ Mỹ và tận dụng làn sóng gia tăng chi tiêu quốc phòng trên toàn lục địa. Tại triển lãm, các doanh nghiệp giới thiệu nhiều công nghệ quân sự mới nhằm thu hút sự quan tâm của các chính phủ và khách hàng quốc phòng.

Tuy nhiên, tâm điểm chú ý trước thềm triển lãm lại là việc dự án Hệ thống Không quân Tương lai (FCAS) – chương trình hợp tác quốc phòng được xem là tham vọng nhất châu Âu – chính thức đổ vỡ. Dự án bị đình trệ sau nhiều năm bất đồng giữa các nhà thầu chính là Airbus và Dassault Aviation về vai trò phát triển và chia sẻ công nghệ.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, ngày 10/6 Ảnh: Reuters

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm ngày 10/6, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Berlin và Paris vẫn cam kết tiếp tục phát triển một hệ thống quốc phòng chung, dù chương trình máy bay chiến đấu thế hệ mới không còn được triển khai theo hình thức ban đầu.

Theo ông Merz, hai nước có thể tập trung vào các thành phần công nghệ cốt lõi như “đám mây chiến đấu” hoặc “xương sống số” – hệ thống cho phép kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, radar mặt đất và các cảm biến khác trên chiến trường.

Ông cho biết các bộ trưởng quốc phòng hai nước sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết trước cuộc họp liên chính phủ Pháp – Đức dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới tại Đức. Bên cạnh đó, Berlin và Paris cũng sẽ duy trì hợp tác trong lĩnh vực răn đe hạt nhân.

Triển lãm ILA Berlin 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 14/6, quy tụ hơn 750 đơn vị triển lãm đến từ 37 quốc gia.

Vân Bình