IEA: Nguồn cung dầu phục hồi nhưng thị trường vẫn đối mặt nhiều rủi ro

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, thị trường dầu mỏ toàn cầu đang có dấu hiệu phục hồi khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz dần được nối lại, giúp nguồn cung tăng trở lại và giảm bớt áp lực lên giá dầu. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo triển vọng thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Hình ảnh logo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế tại Paris, Pháp. Ảnh: Reuters.

Trong báo cáo thị trường dầu mỏ tháng 7, IEA cho biết nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến phục hồi từ mức thấp ghi nhận trong tháng 5. Cơ quan này cũng điều chỉnh dự báo mức giảm nhu cầu dầu trong năm 2026 xuống còn khoảng 1 triệu thùng/ngày, thay vì 1,1 triệu thùng/ngày như dự báo đưa ra hồi tháng 6.

Theo IEA, nguồn cung dầu toàn cầu trong tháng 6 đã phục hồi mạnh lên 98,8 triệu thùng/ngày nhờ hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz được khôi phục và sản lượng gia tăng tại các nước vùng Vịnh. Tổng lượng dầu xuất khẩu của khu vực cũng tăng lên 16,1 triệu thùng/ngày, dù vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trung bình trước khi xung đột bùng phát. IEA nhận định, nguồn cung có thể tiếp tục cải thiện nếu hoạt động vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này được duy trì ổn định.

Mặt trời hiện ra phía sau một giàn bơm dầu thô ở lưu vực Permian thuộc hạt Loving, Texas, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, lượng dầu dự trữ toàn cầu đã tăng trở lại lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát, phản ánh những tín hiệu tích cực của thị trường. Tuy nhiên, IEA lưu ý dự trữ dầu tại các nền kinh tế phát triển vẫn ở mức thấp do hoạt động nhập khẩu chưa phục hồi hoàn toàn.

Dù ghi nhận những dấu hiệu cải thiện, IEA cảnh báo thị trường dầu mỏ vẫn đối mặt nhiều rủi ro. Cơ quan này cho rằng các diễn biến quân sự mới tại Trung Đông cho thấy nguy cơ chưa thể sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài - yếu tố quan trọng để bình ổn thị trường năng lượng.

Trưởng bộ phận Công nghiệp và Thị trường Dầu mỏ của IEA, bà Toril Bosoni, nhận định triển vọng thị trường vẫn “rất không chắc chắn”, song cho rằng nguồn cung gia tăng từ các khu vực ngoài Trung Đông cùng nhu cầu thấp hơn dự kiến có thể giúp thị trường dần trở lại trạng thái cân bằng trong thời gian tới.

Minh Phương

Nguồn: RT.