IEA cảnh báo khủng hoảng năng lượng lớn nhất lịch sử

Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA vừa cảnh báo, thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng lớn chưa từng có, xuất phát từ sự chồng lấn của nhiều cú sốc địa chính trị và nguồn cung.

Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA Fatih Birol cảnh báo khủng hoảng năng lượng lớn nhất lịch sử. Ảnh: The National News.

Giám đốc điều hành IEA, ông Fatih Birol nhấn mạnh rằng, quy mô và mức độ tác động của khủng hoảng hiện tại vượt xa tất cả những gì từng xảy ra trước đây. Theo ông Birol, nếu đặt cạnh nhau cuộc khủng hoảng xăng dầu đang diễn ra và cuộc khủng hoảng khí đốt liên quan đến Nga, có thể thấy bức tranh tổng thể đã trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Người đứng đầu IEA khẳng định đây thực sự là cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất trong lịch sử hiện đại, cả về phạm vi địa lý lẫn ảnh hưởng kinh tế và chính trị, thậm chí còn nghiêm trọng hơn khi cộng gộp các cuộc khủng hoảng năng lượng trong các năm 1973, 1979 và 2022.

Trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh và thị trường năng lượng toàn cầu biến động dữ dội, IEA cùng các quốc gia thành viên đã buộc phải triển khai những biện pháp chưa từng có tiền lệ. Vào tháng 3 vừa qua, cơ quan này đã thống nhất kế hoạch xả kho tổng cộng 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược. Đây là đợt giải phóng dầu dự trữ lớn nhất từng được thực hiện, nhằm hạ nhiệt giá dầu và giảm áp lực cho các nền kinh tế tiêu thụ năng lượng lớn.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung, đặc biệt tại Trung Đông, khu vực giữ vai trò then chốt đối với dòng chảy dầu mỏ toàn cầu.

Theo đánh giá của IEA, các cú sốc liên tiếp không chỉ đẩy chi phí năng lượng lên cao mà còn làm lộ rõ những điểm yếu mang tính cấu trúc của hệ thống năng lượng thế giới, vốn đã chịu áp lực lớn sau đại dịch và xung đột Nga Ukraine.

Vào tháng 3 vừa qua, IEA đã thống nhất kế hoạch xả kho 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ chiến lược. Ảnh: Discovery Alert.

Cảnh báo của IEA cho thấy thách thức hiện nay không còn dừng ở biến động giá ngắn hạn, mà đã trở thành vấn đề an ninh năng lượng mang tính dài hạn, buộc các quốc gia phải xem xét lại chiến lược dự trữ, đa dạng hóa nguồn cung và đẩy nhanh quá trình chuyển dịch năng lượng trong những năm tới.

Thanh Giang

Nguồn: Energy Watch, Reuters.