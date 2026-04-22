4 nhà sản xuất ôtô lớn ở Hàn Quốc triệu hồi hơn 530.000 xe do lỗi linh kiện

Theo Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc ngày 22/4, bốn công ty sản xuất ôtô hàng đầu Hàn Quốc là Hyundai Motor, Kia, KG Mobility và Toyota Motor Korea, sẽ triệu hồi tổng cộng 532.144 xe ôtô thuộc 17 mẫu xe khác nhau tại Hàn Quốc để khắc phục các linh kiện bị lỗi.

Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất xe của tập đoàn sản xuất ôtô Hàn Quốc Hyundai Motor. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc cho biết Hyundai Motor sẽ triệu hồi 239.683 chiếc thuộc bốn mẫu xe, bao gồm cả xe thể thao đa dụng (SUV) Santa Fe, do vấn đề về dây an toàn có thể không bảo vệ hành khách đúng cách trong trường hợp va chạm.

Ngoài ra, 202 chiếc xe buýt thương mại Elec City cũng sẽ bị triệu hồi do khả năng xuất hiện các vết nứt cấu trúc ở khung thân trên.

Kia sẽ xử lý 220.059 chiếc xe Ray phiên bản nhỏ gọn do nguy cơ tắt máy đột ngột vì lỗi phần mềm. KG Mobility sẽ triệu hồi 51.535 chiếc thuộc sáu mẫu xe, bao gồm cả mẫu SUV Torres, do sự cố quá tải bộ nhớ phần mềm có thể khiến màn hình bảng điều khiển bị đơ hoặc tắt.

Trong khi đó, Toyota sẽ triệu hồi 2.132 chiếc thuộc ba dòng xe, bao gồm cả Prius 2WD, do lỗi tay nắm cửa sau có thể khiến cửa tự mở khi đang lái xe./.

Theo TTXVN