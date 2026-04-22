Mỹ khẳng định THAAD vẫn hiện diện tại Hàn Quốc, nhấn mạnh điều kiện chuyển giao quyền tác chiến

Trước các thông tin cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) từng triển khai tại Hàn Quốc đã được điều chuyển sang Trung Đông, Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc khẳng định, hệ thống này vẫn đang được duy trì trên bán đảo Triều Tiên.

Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, Đại tướng Xavier Brunson, phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ở Washington ngày 21/4. Ảnh: Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ.

Phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 21/4, Tư lệnh Xavier Brunson cho biết THAAD không bị rút khỏi Hàn Quốc và vẫn hiện diện tại đây. Ông là quan chức quân đội Mỹ đầu tiên công khai xác nhận không có việc đưa hệ thống này ra khỏi Hàn Quốc.

Ông Brunson nhấn mạnh, trong quá trình di chuyển phục vụ hoạt động hậu cần tại căn cứ Osan, đã xuất hiện một số tin đồn về việc điều chuyển hệ thống, từ đó làm gia tăng lo ngại không dựa trên thực tế. Ông khẳng định THAAD tiếp tục được triển khai tại Hàn Quốc.

Trước đó, một số nguồn tin truyền thông quốc tế cho rằng, một phần hệ thống THAAD có thể đã được điều chuyển tới Trung Đông trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực này gia tăng căng thẳng.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) được vận chuyển đến căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc, ngày 6/3/2017. Ảnh: Không quân Mỹ.

Liên quan tiến trình chuyển giao quyền tác chiến thời chiến (OPCON) giữa Mỹ và Hàn Quốc, ông Brunson nhấn mạnh, quá trình này cần được thực hiện trên cơ sở bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết, không để yếu tố chính trị hay sự thuận tiện chi phối.

Ông cho rằng việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho cả Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu thận trọng trong tiến trình chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến.

Bên cạnh đó, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc khẳng định, Washington ưu tiên chất lượng hơn số lượng trong bố trí lực lượng tại Hàn Quốc, thay vì chỉ tập trung vào quy mô quân số. Quan điểm này được cho là liên quan đến thảo luận về khả năng điều chỉnh lực lượng Mỹ trong thời gian tới.

Phía Mỹ tái khẳng định cam kết an ninh đối với Hàn Quốc, đồng thời tiếp tục theo dõi sát tình hình khu vực trong bối cảnh môi trường an ninh Đông Bắc Á còn nhiều diễn biến phức tạp.

Thanh Hằng

Nguồn: Ytn.