IEA: Căng thẳng Trung Đông làm tăng rủi ro an ninh năng lượng

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 21/7 cảnh báo những diễn biến mới tại Trung Đông đang làm gia tăng rủi ro đối với an ninh năng lượng toàn cầu, dù thị trường dầu mỏ vẫn đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố ổn định về nguồn cung.

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol. Ảnh: Reuters.

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho biết, căng thẳng leo thang tại Trung Đông đã làm dấy lên lo ngại về an ninh nguồn cung năng lượng và gia tăng bất ổn đối với triển vọng của thị trường dầu mỏ thế giới.

Theo ông Birol, một số yếu tố đang góp phần hạn chế tác động tiêu cực đến thị trường. Các nước sản xuất dầu ở vùng Vịnh vẫn duy trì nguồn cung đáng kể, trong đó Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tăng cường vận chuyển dầu qua các tuyến thay thế nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Ước tính của IEA cho thấy, xuất khẩu dầu từ vùng Vịnh tuy đã giảm so với mức đỉnh vào cuối tháng 6, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với giai đoạn từ đầu tháng 3 đến giữa tháng 6. Bên cạnh đó, sản lượng và xuất khẩu dầu tăng từ Mỹ, Brazil, Venezuela và Kazakhstan cũng góp phần bù đắp phần nào sự gián đoạn nguồn cung từ khu vực này.

IEA cũng cho biết, việc các nước thành viên tiếp tục giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược đã góp phần hạ nhiệt thị trường. Kể từ ngày 11/3, khoảng 290 triệu thùng dầu đã được đưa ra thị trường. Hiện các nước thành viên vẫn nắm giữ lượng dự trữ khẩn cấp lớn, trong đó có hơn 1 tỷ thùng dầu do chính phủ quản lý.

Tuy nhiên, IEA nhấn mạnh, không nên xem nhẹ những rủi ro đối với an ninh năng lượng trong bối cảnh xung đột tiếp diễn và lượng dầu dự trữ thương mại suy giảm. Theo cơ quan này, công suất lọc dầu và nguồn cung các sản phẩm tinh chế phục hồi chậm hơn so với nguồn cung dầu thô, khiến thị trường các sản phẩm như dầu diesel và xăng tiếp tục trong tình trạng khan hiếm tương đối.

Căng thẳng Trung Đông làm tăng rủi ro an ninh năng lượng. Ảnh: Reuters.

Đối với thị trường khí đốt, IEA cho biết, nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) gia tăng từ Mỹ, Canada và các nước sản xuất khác đã bù đắp khoảng 70% lượng thiếu hụt do gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, nếu hoạt động xuất khẩu từ vùng Vịnh tiếp tục chậm phục hồi, tình trạng thiếu hụt LNG có thể kéo dài, ảnh hưởng đến các nước nhập khẩu, đặc biệt là châu Âu trong giai đoạn tích trữ khí đốt phục vụ mùa đông.

Trước những rủi ro hiện nay, IEA kêu gọi các bên thúc đẩy giải pháp chấm dứt xung đột, đồng thời khôi phục hoạt động lưu thông “hoàn toàn và vô điều kiện” qua eo biển Hormuz nhằm ngăn chặn nguy cơ an ninh năng lượng toàn cầu tiếp tục xấu đi.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã.