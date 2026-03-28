IAEA kêu gọi kiềm chế tấn công cơ sở hạt nhân, căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang

Ngày 27/3, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Rafael Grossi, tiếp tục kêu gọi các bên trong xung đột Trung Đông kiềm chế hành động quân sự, đặc biệt là các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân, sau khi một nhà máy xử lý urani ở miền Trung Iran bị tấn công cùng ngày.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi. Ảnh: BBC

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cảnh báo rằng, bất kỳ cuộc tấn công nào cũng có thể gây ra sự cố phóng xạ nghiêm trọng nếu lò phản ứng bị hư hại, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động quân sự gần đây và nhấn mạnh cần tránh mọi nguy cơ dẫn tới tai nạn hạt nhân.

Cùng thời điểm, khu vực nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở miền Nam Iran cũng tiếp tục bị tấn công - đây là lần thứ ba trong vòng 10 ngày. IAEA cho biết lò phản ứng tại đây vẫn hoạt động bình thường và không bị hư hại, song cảnh báo nguy cơ rò rỉ phóng xạ nếu các cuộc tấn công tiếp diễn và ảnh hưởng trực tiếp đến lò phản ứng.

Phản ứng trước các diễn biến này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố, Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công mà nước này cáo buộc do Israel phối hợp với Mỹ thực hiện, nhằm vào các cơ sở công nghiệp và hạt nhân. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng phát tín hiệu sẽ trả đũa, đồng thời cảnh báo sơ tán tại các khu vực công nghiệp có liên quan.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và người đồng cấp Iran Abbas Araqchi ( trái) thảo luận về khả năng giải quyết xung đột Trung Đông. Ảnh: AL24 News

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, nỗ lực ngoại giao vẫn được thúc đẩy. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc trao đổi với người đồng cấp Iran về khả năng giải quyết xung đột thông qua con đường chính trị - ngoại giao, dựa trên luật pháp quốc tế và lợi ích của các bên liên quan. Hai nước tái khẳng định hợp tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực, đồng thời nhấn mạnh vai trò đối thoại trong việc hạ nhiệt khủng hoảng.

Song song đó, các tín hiệu đàm phán cũng xuất hiện khi Mỹ và Iran được cho là đang xúc tiến tổ chức các cuộc tiếp xúc trực tiếp trong thời gian tới, sau giai đoạn duy trì đối thoại gián tiếp. Dù chi tiết chưa được công bố, động thái này làm dấy lên kỳ vọng về khả năng giảm căng thẳng.

Tuy nhiên, thực địa vẫn diễn biến phức tạp khi Israel tuyên bố sẽ mở rộng các cuộc không kích nhằm vào Iran, trong khi Tehran tiếp tục đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa. Iran cũng cáo buộc các cuộc tấn công đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều cơ sở hạ tầng và di sản văn hóa.

Giới quan sát nhận định, dù các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy, nguy cơ leo thang xung đột vẫn ở mức cao, đặc biệt khi các cơ sở hạt nhân trở thành mục tiêu tấn công. Trong bối cảnh đó, lời kêu gọi kiềm chế của IAEA được xem là đặc biệt cấp thiết nhằm tránh những hậu quả nghiêm trọng có thể vượt ra ngoài phạm vi khu vực.

Minh Phương

Nguồn: Xinhua