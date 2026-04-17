IAEA điều tra sự cố mất điện lưới tại nhà máy Zaporizhzhia, dấy lên lo ngại an toàn hạt nhân tại Ukraine

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đã mở cuộc điều tra liên quan đến sự cố mất nguồn điện bên ngoài tạm thời tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine, nhằm xác định nguyên nhân và đánh giá các rủi ro đối với an toàn hạt nhân.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya. Ảnh: rferl

Theo thông tin từ IAEA đăng tải trên mạng xã hội X, sự cố xảy ra vào tối ngày 16/4, khiến nhà máy mất kết nối với nguồn điện bên ngoài trong thời gian ngắn trước khi được khôi phục sau khoảng 40 phút. Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần và là lần thứ 14 kể từ khi xung đột bắt đầu mà cơ sở này ghi nhận tình trạng tương tự.

IAEA cho biết nguyên nhân của sự cố hiện chưa được xác định. Đội giám sát của cơ quan này đang có mặt tại hiện trường để theo dõi diễn biến, thu thập dữ liệu và đánh giá tác động đối với hệ thống an toàn của nhà máy. Sự cố gần nhất trước đó được ghi nhận vào ngày 14/4, khi nguồn điện bên ngoài cũng bị gián đoạn trong khoảng thời gian ngắn trước khi được khôi phục.

IAEA điều tra sự cố mất điện lưới tại nhà máy Zaporizhzhia. Ảnh: Themoscowtimes

Trong thông báo, IAEA nhấn mạnh rằng các sự cố mất điện lặp lại tại cơ sở Zaporizhzhia làm gia tăng quan ngại về tính ổn định của hệ thống cung cấp điện và các tiêu chuẩn an toàn hạt nhân trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn. Cơ quan này cho biết việc duy trì giám sát quốc tế liên tục là cần thiết để đảm bảo an toàn cho nhà máy, nhân viên vận hành cũng như khu vực xung quanh.

IAEA cũng cho biết sẽ tiếp tục cập nhật kết quả điều tra, bao gồm nguyên nhân cụ thể của sự cố và các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu nguy cơ tái diễn các tình huống tương tự trong tương lai.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu, đã nhiều lần trở thành tâm điểm lo ngại của cộng đồng quốc tế do các sự cố liên quan đến nguồn điện và điều kiện vận hành không ổn định kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát. IAEA khẳng định việc đảm bảo an toàn hạt nhân tại cơ sở này tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong chương trình giám sát của cơ quan.

Lê Hà.

Nguồn: AFP