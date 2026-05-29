Phường Hàm Rồng phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2026

Sáng 29/5, UBND phường Hàm Rồng tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em, chương trình phòng chống đuối nước và khai mạc hè năm 2026.

Tiết mục văn nghệ tại lễ phát động.

Hiện nay, phường Hàm Rồng có hơn 13.280 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm gần 21% dân số, trong đó có 91 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 20 trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo cần được quan tâm hỗ trợ.

Đồng chí Lê Thị Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2026.

Thời gian qua, phường Hàm Rồng luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác trẻ em và đã có nhiều nỗ lực trong thực thi chính sách, pháp luật về trẻ em. Phường đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch, mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Đảng ủy phường Hàm Rồng tặng quà cho các em học sinh.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 được phát động với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”. Thực hiện chủ đề này, phường Hàm Rồng sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Tổ chức các khóa tập huấn phòng, chống tai nạn thương tích, dạy bơi cho trẻ, ưu tiên những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian, tạo môi trường vui chơi lành mạnh cho trẻ; tăng cường tuyên truyền, giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ trên môi trường mạng.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn và UBND phường Hàm Rồng tặng quà cho các em học sinh.

Cùng với đó, phường đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện chăm lo, động viên và tạo cơ hội phát triển cho thanh thiếu niên với các hình thức như nhận đỡ đầu, thăm tặng quà, tặng đồ dùng học tập, học bổng; tổ chức các hoạt động tham quan, dã ngoại; các hoạt động về nguồn như thắp nến tri ân, tặng quà gia đình chính sách...

Lãnh đạo Trường THCS Đông Thọ và Trung tâm Mầm non xứ Thanh trao tặng các suất học bơi miễn phí cho trẻ em phường Hàm Rồng.

Tại lễ phát động, UBND phường Hàm Rồng đã trao 42 suất quà cho 42 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, mỗi suất quà trị giá 500 đồng. Nhân dịp này, Trường THCS Đông Thọ và Trung tâm Mầm non xứ Thanh đã trao tặng 35 suất học bơi miễn phí, trị giá 30 triệu đồng cho các em học sinh phường Hàm Rồng.

Tố Phương