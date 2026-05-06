Ứng dụng công nghệ số trong phòng chống thiên tai

Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, việc ứng dụng khoa học - công nghệ vào công tác phòng, chống và giảm thiểu rủi ro thiên tai đang là hướng đi được nhiều địa phương quan tâm. Tại Thanh Hóa, để nâng cao hiệu quả phòng chống và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, các đơn vị đã chủ động trang bị những thiết bị công nghệ hiện đại, ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật. Nhờ đó, công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai đã đạt được những kết quả tích cực.

Với nhiệm vụ quản lý 79 hồ đập và hơn 200 trạm bơm, Công ty TNHH MTV Sông Chu luôn chú trọng công tác ứng phó thiên tai, đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi. Công ty đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý và điều hành.

Các hệ thống tiên tiến như thiết bị đo mực nước tự động, camera giám sát từ xa và hệ thống cảnh báo xả lũ đã được đưa vào sử dụng. Những thiết bị này giúp Công ty nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin nhanh chóng và chính xác, từ đó đưa ra các phương án vận hành hồ đập phù hợp. Nhờ vậy, các công trình thủy lợi vừa vận hành an toàn, hiệu quả vừa giảm thiểu được thiệt hại do thiên tai gây ra.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Sông Chu kiểm tra hệ thống thiết bị đo mực nước tự động.

Hồ chứa nước Cửa Đạt là một công trình trọng điểm, đóng vai trò quan trọng trong việc cắt và giảm lũ, bảo vệ an toàn cho vùng hạ du. Với dung tích chứa lên tới 1,45 tỷ m3, dung tích hữu ích 794 triệu m3, dung tích phòng lũ 387 triệu m3, đơn vị quản lý đã lắp đặt nhiều thiết bị hiện đại để đảm bảo an toàn. Hệ thống camera giám sát tại các cửa tràn, đập phụ, cùng với 9 trạm đo mưa tự động và các trạm quan trắc khí tượng tự động đã được đưa vào sử dụng.

Thông qua các hệ thống quan trắc, đo đạc tự động kết hợp hệ thống giám sát điều khiển tại hiện trường các vị trí công trình, tất cả hình ảnh, dữ liệu tổng quan công trình, cao trình mặt nước, mực nước trong hồ chứa và việc đóng mở các cửa tràn... được cập nhật liên tục và truyền về máy chủ đặt tại văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và diễn tập phòng thủ tỉnh. Qua đó, giúp đội ngũ quản lý có thể theo dõi sát sao diễn biến của công trình để đưa ra các phương án ứng phó trong trường hợp xảy ra tình huống bất thường.

Ông Hoàng Ngọc Cảnh, Tổ trưởng Tổ Kế hoạch kỹ thuật, Chi nhánh khai thác công trình Thủy lợi Cửa Đạt, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Thủy lợi 3 cho biết: “Để vận hành công trình bảo đảm hiệu quả và độ an toàn cao nhất, đơn vị đã lắp đặt và thao tác trên các hệ thống tự động và ứng dụng các phầm mềm chuyên biệt, qua đó đã giúp rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng thu thập dữ liệu, cảnh báo, đặc biệt trong công tác phòng chống thiên tai”.

Chi nhánh khai thác công trình Thủy lợi Cửa Đạt kiểm tra trạm đo mưa tự động.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 610 hồ đập. Hiện, các hồ thủy điện thuộc quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã và các hồ chứa thủy lợi lớn đã được lắp đặt hệ thống camera giám sát công trình, theo dõi mực nước, hiện trạng công trình và truyền hình ảnh thực tế theo thời gian thực về Văn phòng thường trực chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong mùa lũ.

Bên cạnh đó, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng, lắp đặt và khai thác số liệu từ 196 trạm đo mưa tự động trên địa bàn tỉnh, đây là các trạm đo mưa ứng dụng công nghệ cao, tự động báo số liệu mưa theo giờ, phục vụ đắc lực cho công tác dự báo, cảnh báo thiên tai và công tác chỉ đạo, điều hành.

Thanh Hóa đã chủ động xây dựng nhiều bản đồ số hóa chuyên biệt, như: bản đồ số hóa hệ thống công trình đê điều, hồ đập; bản đồ ngập lụt do nước dâng cho khu vực ven biển khi có tình huống bão mạnh và siêu bão đổ bộ; bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét, bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ sạt lở đất đá khu vực miền núi;... Những công cụ này góp phần quan trọng giúp các đơn vị thực hiện “mục tiêu kép”, vừa vận hành an toàn hiệu quả, đảm bảo an ninh năng lượng vừa nâng cao năng lực phòng chống, ứng phó thiên tai một cách hiệu quả.

Thúy Hằng