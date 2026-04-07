Hướng tới một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn và phát triển bền vững

Thay vì sản xuất nhỏ lẻ, manh mún như trước, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đã chủ động liên kết, tham gia các tổ hợp tác, HTX, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, an toàn sinh học. Việc sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học được khuyến khích thay thế dần các loại hóa chất độc hại, góp phần nâng cao chất lượng nông sản và bảo vệ môi trường sinh thái.

Quy trình sản xuất bánh đa nem An Chi của anh Nguyễn Huy Thảo, phường Đông Tiến.

Nem chua, đặc sản nổi tiếng của xứ Thanh từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc trong đời sống người dân và du khách. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ sở Nem chua Vinh Hoa của gia đình anh Nguyễn Văn Vinh, phố Thành Mai, phường Quảng Phú đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, cải tiến quy trình sản xuất, đảm bảo từng công đoạn đều được kiểm soát chặt chẽ. Từ khâu lựa chọn nguyên liệu, thịt lợn được nhập từ các cơ sở chăn nuôi có kiểm soát, đảm bảo rõ nguồn gốc, không sử dụng chất cấm. Các nguyên liệu phụ như lá đinh lăng, lá ổi, tỏi, ớt... đều được lựa chọn kỹ càng, sơ chế sạch sẽ trước khi đưa vào chế biến. Toàn bộ quy trình sản xuất được thực hiện trong môi trường đảm bảo vệ sinh, có khu vực tách biệt giữa các công đoạn nhằm hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm chéo.

Bên cạnh đó, cơ sở còn thường xuyên tổ chức tập huấn cho người lao động về kiến thức an toàn thực phẩm, quy trình chế biến an toàn và ý thức giữ gìn vệ sinh trong sản xuất. Công nhân được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, tuân thủ nghiêm quy định “3 sạch”: sạch nguyên liệu, sạch quy trình, sạch môi trường. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, trong năm qua, mỗi ngày cơ sở của anh Nguyễn Văn Vinh sản xuất từ 35.000 – 40.000 chiếc nem, tạo việc làm thường xuyên cho 35 - 40 lao động với thu nhập từ 7 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng thực phẩm an toàn ngày càng cao, nhiều cơ sở sản xuất trong tỉnh đã chủ động đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong đó, mô hình sản xuất bánh đa nem An Chi của anh Nguyễn Huy Thảo, phường Đông Tiến là một trong những điển hình tiêu biểu trong việc xây dựng chuỗi sản xuất an toàn thực phẩm, vừa giữ được hương vị truyền thống vừa đáp ứng yêu cầu thị trường hiện đại.

Quy trình sản xuất được thực hiện khép kín, từ khâu xay bột, tráng bánh, phơi sấy đến đóng gói đều tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Điểm nổi bật của mô hình bánh đa nem An Chi là việc áp dụng cải tiến kỹ thuật trong khâu sấy và bảo quản, giúp sản phẩm có thời gian sử dụng lâu hơn nhưng vẫn giữ được độ mềm, dai tự nhiên. Đồng thời, cơ sở từng bước giảm thiểu sử dụng phương pháp phơi truyền thống phụ thuộc vào thời tiết, thay bằng hệ thống sấy đảm bảo vệ sinh và ổn định chất lượng.

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn hội viên về quy trình sản xuất an toàn, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đồng thời vận động nông dân tích cực tham gia các phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Nông dân chung tay XDNTM”. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sản xuất, hướng tới mục tiêu “nói không với thực phẩm bẩn”. Hội Nông dân phát động phong trào rộng khắp trong cán bộ, hội viên, nông dân về sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, xây dựng văn hóa “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn", thực hiện 3 không “Không sản xuất rau không an toàn; không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn; không kinh doanh phụ gia thực phẩm không có trong danh mục”. Vận động thành lập mới được 204 tổ tự quản bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Xây dựng mới 182 mô hình Hội Nông dân tham gia thực hiện các tiêu chí an toàn thực phẩm và vận động được 94.691 hộ hội viên, nông dân cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn.

Ông Vũ Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: "Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; khuyến khích nhân rộng các mô hình sản xuất an toàn, hữu cơ; tăng cường liên kết “4 nhà” nhằm xây dựng chuỗi giá trị nông sản khép kín, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và người tiêu dùng. Với quyết tâm của toàn hệ thống chính trị và sự đồng hành của người nông dân, nông sản Thanh Hóa không chỉ khẳng định chất lượng trên thị trường mà còn góp phần quan trọng bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hướng tới một nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn và phát triển bền vững".

Bài và ảnh: Hoàng Lan