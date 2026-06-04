Lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc thực hiện chương trình lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026 – 2030.

Ảnh minh họa.

Mục đích nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) ở các cấp; hoạt động giám sát ATTP giúp đánh giá, nhận diện và cảnh báo các nguy cơ gây mất ATTP đối với các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường nhằm định hướng giải pháp quản lý góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển; Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hạn chế tình trạng ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng’; Nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, tạo niềm tin đối với người tiêu dùng, từ đó nâng cao uy tín, thương hiệu cho nông sản thực phẩm của tỉnh.

Cụ thể, đối tượng giám sát ATTP gồm các sản phẩm, nhóm sản phẩm có nguy cơ cao gây mất ATTP, sản phẩm được người dân sử dụng hàng ngày như: Rau, củ, quả và sản phẩm từ rau, củ, quả; thịt và sản phẩm từ thịt; thủy sản và sản phẩm từ thủy sản; nước uống đóng chai; đá dùng liền và nước nước đá dùng để bảo quản, chế biến thực phẩm; rượu, nước giải khát, sữa tươi, tinh bột và sản phẩm từ tinh bột, bánh, kẹo,...

Phạm vi giám sát ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; chợ kinh doanh thực phẩm, chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. UBND các xã, phường tổ chức lấy mẫu giám sát ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn được phân cấp quản lý, đối với các sản phẩm, nhóm sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế, sản phẩm được sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nhiều trên địa bàn.

Nội dung giám sát tập trung lấy mẫu thực phẩm, kiểm nghiệm các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm, chỉ tiêu về chất lượng sản phẩm để đánh giá sự phù hợp so với quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn sản phẩm của cơ sở công bố.

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai, thực hiện phải đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, đúng đối tượng, nội dung và tiến độ, bảo đảm tính chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời, tuân thủ đúng quy định của pháp luật; Công tác lấy mẫu giám sát, đánh giá các nguy cơ về ATTP phải tập trung vào các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm có nguy cơ cao, sản phẩm được người dân sử dụng hàng ngày, kịp thời phát hiện và ngăn chặn tối đa các nguy cơ gây mất ATTP; Thực hiện chế độ báo cáo, thông tin cảnh báo và xử lý, truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm mất an toàn theo quy định.

Trên cơ sở số lượng mẫu giám sát được giao, các sở, ngành, UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch lấy mẫu giám sát phù hợp với từng thời điểm, mùa vụ, tập trung vào các đợt cao điểm như: Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, mùa lễ hội, mùa du lịch và Tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Tùy theo tình hình thực tế, các sở, ngành, UBND các xã, phường có thể tăng số lượng mẫu giám sát, sản phẩm thực phẩm cần giám sát hoặc các sản phẩm thực phẩm có nguy cơ cao gây mất ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý đảm bảo theo đúng quy định.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)