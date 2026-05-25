Thanh Hóa tăng cường đấu tranh xử lý vi phạm liên quan dịch bệnh động vật và an toàn thực phẩm

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 25/5/2026 về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến dịch bệnh động vật và an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo công điện, thời gian qua, qua phản ánh của cơ quan truyền thông và báo cáo của các cơ quan chức năng, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến dịch bệnh động vật và an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, một số địa phương xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi nhưng chưa được phát hiện, xử lý kịp thời, tiềm ẩn nguy cơ lây lan trên diện rộng. UBND tỉnh nhận định, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh động vật vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập. Một số đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để thu gom lợn mắc bệnh với giá rẻ, sau đó giết mổ hoặc bán lại cho các cơ sở giết mổ đưa ra thị trường tiêu thụ, gây nguy cơ phát tán mầm bệnh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, tự phát trong khu dân cư chưa được quản lý chặt chẽ; việc vệ sinh thú y, tiêu độc khử trùng chưa được thực hiện thường xuyên. Tình trạng chậm chi trả hỗ trợ cho các hộ dân có động vật bị tiêu hủy do dịch bệnh cũng khiến một số hộ không chủ động khai báo dịch, tự ý vận chuyển, giết mổ động vật mắc bệnh để thu hồi vốn, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm.

Để khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục tồn tại nêu trên, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe cho người tiêu dùng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị nêu trên, Chủ tịch UBND các xã, phường

- Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh xử lý vi phạm pháp luật liên quan dịch bệnh động vật và an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Thú y, Luật An toàn thực phẩm, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 26/CĐ-TTg ngày 30/3/2026, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 3233/BNNMT-CNTY ngày 03/4/2026; chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công điện số 03-CĐ/TU ngày 18/10/2021, Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 25/3/2023; chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 19/7/2025, Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 25/12/2025 và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế...

- Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết thay thế cán bộ vi phạm, suy thoái đạo đức công vụ, chuyển cơ quan điều tra đối với trường hợp có dấu hiệu tội phạm.

2. Chủ tịch UBND các xã, phường

- Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng về các biện pháp chăn nuôi an toàn, phòng chống dịch bệnh động vật, các quy định về báo cáo dịch bệnh khi phát sinh ổ dịch. Tuyên truyền, vận động Nhân dân không mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, yêu cầu các chủ cơ sở chăn nuôi nêu cao tinh thần trách nhiệm với chính mình và cộng đồng, thực hiện nghiêm túc các quy định đề phòng, chống dịch bệnh.

- Kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để bùng phát dịch bệnh ra diện rộng, hạn chế phát sinh ổ dịch mới; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh; tổ chức xử lý tiêu hủy động vật mắc bệnh; ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển động vật bị bệnh, vứt xác động vật làm lây lan dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường; chủ động công tác phòng bệnh cho đàn vật nuôi, đặc biệt công tác tiêm phòng.

- Siết chặt công tác quản lý địa bàn, chủ động và phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, thống kê các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, tự phát để quản lý, kiểm tra, xử lý theo quy định. Quản lý chặt chẽ nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật kinh doanh tại chợ, cơ sở kinh doanh, giết mổ, sơ chế, chế biến.

- Đẩy nhanh tiến độ thẩm định, giải ngân, chi trả hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật theo Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ và Nghị quyết số 46/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh, để khuyến khích người chăn nuôi chủ động, tích cực khai báo dịch bệnh, không bán chạy động vật mắc bệnh để thu hồi vốn.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện tình hình dịch bệnh động vật. Từ đó triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm và xử lý triệt để ổ dịch ngay trong diện hẹp, không để dịch lây lan diện rộng; phối hợp với UBND các xã, phường phân công lực lượng thú y tại cơ sở bám sát địa bàn, chủ động hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp phòng, chống dịch

- Phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức rà soát, đánh giá, quy hoạch lại hệ thống giết mổ tập trung. Kiên quyết đình chỉ, xử lý các lò mổ tự phát, không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra nguồn gốc động vật, sản phẩm động vật lưu thông trên thị trường.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, tham mưu UBND tỉnh kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống thú y từ tỉnh đến xã, đặc biệt là lực lượng thú y cấp xã, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống bệnh dịch động vật, kiểm soát giết mổ và đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình hiện nay.

- Phối hợp với Sở Tài chính đảm bảo kinh phí hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ và Nghị quyết số 46/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện chi trả đúng quy định, kịp thời cho người dân.

4. Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với lực lượng thú y, y tế, công an và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm soát, phát hiện, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, chứa chất cấm, nhiễm bệnh trên thị trường, với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

5. Sở Y tế chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm theo lĩnh vực được giao quản lý, an toàn vệ sinh thực phẩm ở các bếp ăn tập thể, nhất là trong các trường học.

6. Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương tăng cường công tác quản lý, đấu tranh phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về vận chuyển, kinh doanh, kiểm soát giết mổ động vật làm lây lan dịch bệnh, gây mất an toàn thực phẩm.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo lực lượng Biên phòng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khu vực biên giới trong việc ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật trên tuyến biên giới; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân khu vực biên giới trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, sự nguy hiểm của dịch bệnh động vật và tác hại khi buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.

8. Sở Tài chính chủ động tham mưu, cân đối nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch theo đề xuất của các đơn vị, đảm bảo các hoạt động phòng, chống dịch được triển khai kịp thời, hiệu quả.

9. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh, định hướng tiêu dùng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm an toàn; lên án các hành vi vi phạm quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh động vật.

- Phổ biến, hướng dẫn người dân không sử dụng sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa rủi ro.

10. Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và các bệnh lây từ động vật sang người tại Quyết định số 4108/QĐ-UBND ngày 29/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh, theo địa bàn được phân công, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn theo quy định.

11. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các tổ chức Hội, Đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, các chủ trang trại, hộ chăn nuôi và Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

LP (nguồn UBND tỉnh)