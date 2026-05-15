Hội LHPN tỉnh truyền thông an toàn thực phẩm, tặng quà phụ nữ khuyết tật

(Baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”, ngày 15/5, Hội LHPN tỉnh tổ chức truyền thông “Ăn lành mạnh - Sống khỏe mạnh” và tặng quà cho hội viên, phụ nữ khuyết tật.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và các đại biểu, dự.

Tại buổi truyền thông, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã được cung cấp những kiến thức quan trọng, cần thiết về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe; đồng thời tham gia cuộc thi “Rung chuông vàng” và “Đuổi hình bắt chữ” để tìm hiểu về pháp luật và trả lời những hiểu biết về An toàn thực phẩm.

Cán bộ, hội viên, phụ nữ sôi nổi tham gia cuộc thi về an toàn thực phẩm.

Cuộc thi đã tạo không khí vui vẻ, hào hứng với 200 cán bộ, hội viên các phường, xã trên địa bàn tỉnh tham gia. Qua buổi truyền thông, Hội LHPN tỉnh mong muốn, mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ trở thành những tuyên truyền viên tích cực tại gia đình và cộng đồng, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Ăn lành mạnh - Sống khỏe mạnh”; nâng cao ý thức thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng lối sống khoa học trong mỗi gia đình.

Đồng thời, trở thành “người tiêu dùng thông thái”, tiên phong trong lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn; tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và quảng bá các sản phẩm sạch, vì sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh trao 10 suất quà cho 10 hội viên phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

