Hungary giảm bớt lực lượng bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu triển khai trước bầu cử

Chính phủ Hungary đã bắt đầu rút bớt các đơn vị quân đội được triển khai trước đó để bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu, trong đó có các cơ sở năng lượng, vốn được Budapest cho là có nguy cơ liên quan đến “mối đe dọa từ Ukraine”.

Các sĩ quan cảnh sát đi bộ tại Budapest, Hungary. Ảnh: United24

Theo truyền thông châu Âu, các lực lượng này được điều động trong giai đoạn trước bầu cử sau khi Thủ tướng Viktor Orbán đưa ra cảnh báo về khả năng các hệ thống năng lượng của Hungary có thể trở thành mục tiêu. Những lo ngại này cũng gắn với tranh cãi liên quan đến việc khôi phục hoạt động của đường ống dẫn dầu Druzhba.

Sau khi cuộc bầu cử kết thúc, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Hungary đã ban hành chỉ thị giảm mức độ triển khai lực lượng bảo vệ tăng cường. Theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu, quân đội Hungary đã bắt đầu “tối ưu hóa” số lượng binh sĩ tham gia bảo vệ cơ sở hạ tầng và các điểm năng lượng trọng yếu.

Phía quân đội cho biết các đơn vị vận hành tư nhân tại những cơ sở này đã điều chỉnh và tăng cường quy trình an ninh nội bộ, qua đó tạo điều kiện để chính phủ từng bước giảm sự hiện diện của lực lượng quân sự. Theo kế hoạch, từ ngày 15/4, quân đội Hungary sẽ dần thu hẹp quy mô triển khai và rút lực lượng khỏi những địa điểm không còn được Bộ Năng lượng đánh giá là cần thiết duy trì quân đội hỗ trợ.

Trước đó, khoảng 600 binh sĩ đã được triển khai để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở trọng yếu. Một số biện pháp tương tự cũng được ghi nhận tại Serbia, nơi quân đội tham gia bảo vệ các tuyến hạ tầng khí đốt kết nối với Hungary, trong bối cảnh xuất hiện cáo buộc về các âm mưu phá hoại hệ thống đường ống.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi. Ảnh: United24

Trong khi đó, phía Ukraine bác bỏ các cáo buộc liên quan và khẳng định đang đảm bảo an ninh năng lượng thông qua việc đa dạng hóa nguồn cung sau khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi cho biết Ukraine không phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất và đã chủ động điều chỉnh hệ thống năng lượng để bảo đảm ổn định nguồn cung.

Các diễn biến này phản ánh những tranh luận tiếp tục gia tăng giữa các quốc gia trong khu vực liên quan đến an ninh năng lượng và hạ tầng chiến lược, trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Vân Bình

Nguồn: United24