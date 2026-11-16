Houthi tiến sát thủ đô lâm thời Aden, chính phủ Yemen tăng cường phòng thủ

Ngày 15/11, lực lượng Houthi tại Yemen đang tiến về Aden, nơi đặt trụ sở lâm thời của chính phủ được quốc tế công nhận, và hiện chỉ còn cách thành phố này 60 km, làm gia tăng sức ép đối với lực lượng chính phủ. Trước diễn biến này, chính phủ Yemen đang điều chuyển lực lượng từ khu vực ven Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb về bảo vệ Aden cùng các tỉnh lân cận.

Các nguồn tin quân sự và chính phủ Yemen cho biết lực lượng Houthi đã giành quyền kiểm soát hai huyện Al-Maqatirah và Al-Madaribah, đồng thời tiếp tục tiến về phía Aden. Các tay súng Houthi hiện đóng tại căn cứ Al-Kharaz, thuộc huyện Al-Madaribah, cách Aden khoảng 60 km.

Trước tình hình trên, chính phủ Yemen, được liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu hậu thuẫn, thông báo điều chuyển lực lượng khỏi các khu vực gần eo biển Bab el-Mandeb và ven Biển Đỏ để tăng cường quân đội tại những địa bàn cần thiết, trong đó ưu tiên bảo vệ Aden và các tỉnh lân cận. Động thái này đồng nghĩa với việc các đơn vị quân đội chính phủ hoàn tất rút khỏi khu vực gần eo biển Bab el-Mandeb.

Các quan chức quân sự Yemen cho biết lực lượng chính phủ đã bắt đầu xây dựng công sự bằng bao cát và đào đường hầm xung quanh Aden nhằm củng cố hệ thống phòng thủ trước đà tiến quân của Houthi.

Trong những tuần gần đây, Houthi đã giành quyền kiểm soát nhiều vị trí chiến lược tại huyện Maqatera và các khu vực rộng lớn thuộc hai huyện Al-Madhariba và Al-Arah, tỉnh Lahj, Tây Nam Yemen. Theo các nguồn tin quân sự của chính phủ, lực lượng này cũng nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Aden, trong đó có vụ tấn công ngày 15/10 nhằm vào dinh tổng thống, khiến 4 người thiệt mạng.

Houthi hiện kiểm soát phần lớn khu vực Tây Bắc Yemen, vùng đông dân nhất cả nước, và đã giao tranh với chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn trong hơn một thập kỷ qua nhằm giành quyền kiểm soát lãnh thổ.

Trước đó, vào đầu cuộc xung đột năm 2015, lực lượng Houthi từng mở chiến dịch nhằm kiểm soát Aden nhưng không thành công.

Thanh Vân