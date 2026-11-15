Trường THPT Như Thanh - Lá cờ đầu của giáo dục khu vực miền núi Thanh Hóa

Từ những thành tích đã đạt được, Trường THPT Như Thanh được Đảng, nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất; Cờ thi đua của Chính phủ cùng nhiều phần thưởng của các cấp, các ngành. Năm học 2025-2026, nhà trường tiếp tục được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.

Sáng 15/11, Trường THPT Như Thanh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1966-2026). Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

60 năm trước, năm 1966, trong bối cảnh đất nước còn chìm trong khói lửa chiến tranh, khi miền Bắc vừa sản xuất, vừa chiến đấu, sự nghiệp giáo dục phải đối mặt với muôn vàn thử thách, Trường Phổ thông cấp 3 Như Xuân - tiền thân của Trường THPT Như Thanh ngày nay được thành lập.

Sự ra đời và duy trì hoạt động của một trường cấp 3 nơi miền núi không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với sự nghiệp giáo dục, mà còn khẳng định một chân lý: Chiến tranh có thể tàn phá nhà cửa, ruộng đồng, nhưng không thể khuất phục khát vọng học tập và ý chí vươn lên của con người Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Lãnh đạo Trường THPT Như Thanh trình bày diễn văn lễ kỷ niệm.

Nhìn lại chặng đường 60 năm qua, thầy và trò nhà trường có quyền tự hào về những thành tích mà nhà trường đã đạt được. Trường không ngừng phát triển từ quy mô đến chất lượng dạy học.

Ngày mới thành lập, từ ngôi trường với những lớp học tranh tre nứa lá, trường có một lớp với 47 học sinh và 3 thầy giáo, đến nay nhà trường đã vươn lên lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng giáo dục, với 34 lớp học, gần 1.500 học sinh mỗi năm.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn; vững về chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết với nghề, trong đó có 3 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, nhiều nhà giáo là giáo viên giỏi, cán bộ cốt cán của ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm.

Chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một nâng cao cả chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn. Nhà trường có nhiều học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, nhiều năm xếp thứ 3, có năm xếp thứ nhất trong số các trường THPT khu vực miền núi. Đặc biệt, nhà trường có 3 giải học sinh giỏi cấp quốc gia.

Các em học sinh tại lễ kỷ niệm.

Với những thành tích đã đạt được, Trường THPT Như Thanh được Đảng, nhà nước ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất; Cờ thi đua của Chính phủ cùng nhiều phần thưởng của các cấp, các ngành. Năm học 2025-2026, nhà trường tiếp tục được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong trao lẵng hoa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh và tặng quà cho Trường THPT Như Thanh.

Trường THPT Như Thanh vinh dự đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã trao lẵng hoa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Trường THPT Như Thanh.

Nhân dịp này, Trường THPT Như Thanh vinh dự đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 9 thầy, cô giáo được tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong với cựu giáo viên Trường THPT Như Thanh.

Với mong muốn hỗ trợ nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã trao tặng máy vi tính và máy in cho Trường THPT Như Thanh. Số thiết bị này sẽ góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, giảng dạy và học tập, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, học sinh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bùi Thị Thanh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bùi Thị Thanh ghi nhận và chúc mừng những thành tích, đóng góp của các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và học sinh Trường THPT Như Thanh trong suốt 60 năm qua.

Đồng thời, đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng và trưởng thành, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt là Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Các em học sinh tại lễ kỷ niệm.

Nhà trường cần xác định nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt trong chiến lược phát triển, đồng thời là yếu tố quyết định uy tín và thương hiệu của nhà trường. Từ đó, chủ động nắm bắt thời cơ, vận hội, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, văn hóa, văn minh, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Các thầy giáo, cô giáo, cán bộ của Nhà trường không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng sư phạm, luôn hết lòng vì thế hệ trẻ, xứng đáng là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, tự học, sáng tạo cho các em học sinh noi theo. Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

Với các em học sinh, cần trân trọng truyền thống nhà trường, chăm ngoan, học giỏi, nuôi dưỡng hoài bão lớn, rèn luyện kỹ năng và tinh thần sáng tạo, để mai này góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Quốc Hương