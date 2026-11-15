Lầu Năm Góc cân nhắc giảm quy mô cắt giảm binh sĩ Mỹ tại châu Âu

Hãng tin Bloomberg ngày 14/11 cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét phương án thu hẹp quy mô cắt giảm lực lượng quân sự tại châu Âu xuống mức thấp hơn nhiều so với những dự báo ban đầu của các nước đồng minh.

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Một nguồn tin tiết lộ, các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hiện dự báo Mỹ sẽ chỉ rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi châu lục này, nơi Washington đang duy trì lực lượng khoảng 80.000 quân.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang tiến hành rà soát toàn diện việc triển khai quân đội Mỹ tại châu Âu. Trước đó, vào tháng 5, Washington đã công bố kế hoạch thu hẹp hiện diện quân sự tại Đức và hủy bỏ đợt điều quân dự kiến tới Ba Lan, trước khi khởi động cuộc rà soát quy mô lớn hơn vào tháng 7.

Khả năng thu hẹp quy mô cắt giảm phản ánh việc đánh giá tích cực của Washington trước việc các đồng minh NATO tại châu Âu gia tăng chi tiêu quốc phòng, đồng thời cho thấy Lầu Năm Góc ghi nhận tầm quan trọng chiến lược của hệ thống căn cứ quân sự Mỹ tại khu vực.

Trước đó, Đại sứ Mỹ tại NATO Matt Whitaker cho rằng các lực lượng và trang thiết bị quân sự của Washington tại châu Âu hiện được bố trí tại những vị trí phù hợp với yêu cầu chiến lược, đồng thời nhận định sẽ không có sự điều chỉnh lớn trong thời gian tới.

Phần lớn kế hoạch cắt giảm dự kiến sẽ tập trung vào Đức, quốc gia đang đồn trú lực lượng quân sự lớn nhất của Mỹ tại châu Âu. Ngược lại, sườn phía Đông của NATO cũng có thể được tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ khi một số quốc gia trong khu vực đề xuất hỗ trợ chi phí tiếp nhận thêm binh sĩ.

Cùng thời điểm, Ba Lan đang thúc đẩy đề xuất thiết lập một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ nhằm củng cố năng lực phòng thủ. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz cho biết đã nhận được sự ủng hộ từ Lầu Năm Góc và kỳ vọng Tổng thống Donald Trump sẽ phê duyệt vào đầu tháng 12. Hiện Ba Lan là nơi đồn trú của khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ, chủ yếu theo hình thức luân phiên, và Warsaw đã đề nghị chi trả chi phí hạ tầng cho căn cứ thường trực này.

Thanh Giang