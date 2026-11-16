Iran cảnh báo sẵn sàng đáp trả, Mỹ tăng cường lực lượng tại Trung Đông

Iran ngày 15/11 tiếp tục đưa ra những cảnh báo cứng rắn đối với Mỹ, tuyên bố sẵn sàng đáp trả nếu bị tấn công, trong khi Washington tăng cường lực lượng hải quân tại Trung Đông và duy trì sức ép kinh tế đối với Tehran.

Theo truyền thông Iran, người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội nước này, ông Hassan Qashqavi, tuyên bố: “Đối phương sẽ là bên khơi mào chiến tranh, nhưng Iran sẽ là bên kết thúc cuộc chiến”. Ông nhấn mạnh Tehran đã tăng cường năng lực quân sự và bất kỳ cuộc tấn công nào, dù chỉ kéo dài vài ngày, cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng đáp trả lâu dài.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cũng cảnh báo Tehran sẽ không chờ Mỹ tấn công trước, đồng thời cho rằng Washington có thể đang sử dụng các nỗ lực ngoại giao để kéo dài thời gian chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định nước này sẵn sàng cho cả đàm phán và chiến tranh. Ông cho biết Tehran vẫn để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận nếu Washington chấp nhận 7 điều kiện của Iran, trong đó có chấm dứt phong tỏa hải quân, bảo đảm lưu thông qua eo biển Hormuz, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và chấm dứt chiến tranh.

Về phía Mỹ, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ngày 15/11 đã tiến vào khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), trở thành tàu sân bay thứ ba được triển khai tại Trung Đông, cùng với USS George H.W. Bush và USS George Washington. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự báo kinh tế Iran có thể suy giảm 25% trong giai đoạn từ tháng 3/2026 đến tháng 3/2027.

Căng thẳng an ninh tiếp tục gia tăng tại khu vực Vịnh Persian. Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố hai tàu chở dầu đã va phải thủy lôi gần eo biển Hormuz, khiến một siêu tàu chở dầu mang theo hơn 2 triệu thùng dầu thô bị chìm. Bahrain cũng cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn các cuộc tấn công đường không của Iran. Đại sứ quán Mỹ tại Bahrain đồng thời cảnh báo công dân về nguy cơ bị tấn công từ Iran và lực lượng Houthi.

Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dự kiến thăm Oman ngày 17/11 để hội đàm với người đồng cấp, trong khi Israel tiếp tục tham vấn với các quan chức Mỹ về tình hình Iran.

Thanh Vân