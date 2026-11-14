Kiểm tra tình hình triển khai 6 dự án giao thông trọng điểm

Ngày 14/11, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực địa một số dự án giao thông trọng điểm do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa làm chủ đầu tư, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đoàn công tác nghe báo cáo tiến độ Dự án đường giao thông các xã Thành Thọ, Thành An, Ngọc Trạo, Thành Tâm (giai đoạn 1).

Đoàn đã kiểm tra tình hình triển khai 6 dự án, gồm: Đường giao thông các xã Thành Thọ, Thành An, Ngọc Trạo, Thành Tâm (giai đoạn 1); Đường tránh thị trấn Kim Tân (giai đoạn 1); Đường giao thông kết nối khu đô thị Hà Lĩnh với Cụm di tích Đền Hàn, Cô Bơ; Đường giao thông kết nối Quốc lộ 217 đi đường tỉnh 508; Đường giao thông từ xã Hà Tân đi xã Yên Dương và Đường giao thông từ trung tâm huyện Hà Trung (cũ) đến trung tâm thị xã Bỉm Sơn (cũ).

Qua kiểm tra và báo cáo của chủ đầu tư cho thấy, tiến độ triển khai một số dự án còn chậm, tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, thiếu nguồn vật liệu xây dựng và một phần do năng lực của nhà thầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra dự án đường giao thông kết nối khu đô thị Hà Lĩnh với Cụm di tích Đền Hàn, Cô Bơ.

Đáng chú ý, dự án đường giao thông kết nối khu đô thị Hà Lĩnh với Cụm di tích Đền Hàn, Cô Bơ hiện phải tạm dừng thi công do còn 67 hộ dân tại làng Thanh Xá chưa được giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

Dự án đường Hà Tân - Yên Dương còn hơn 2,1km chưa bàn giao mặt bằng, đồng thời thiếu khoảng 240.000 m3 đất đắp.

Dự án đường từ trung tâm huyện Hà Trung (cũ) đến trung tâm thị xã Bỉm Sơn (cũ) cũng còn nhiều vị trí vướng mắc về mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành tại dự án đường tránh thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành (cũ).

Đối với dự án đường tránh thị trấn Kim Tân (giai đoạn 1), khối lượng nền đường và hệ thống thoát nước cơ bản hoàn thành trên chiều dài 4,2/5,293 km; giải ngân vốn năm 2026 đạt 88,4% kế hoạch.

Dự án đường giao thông các xã Thành Thọ, Thành An, Ngọc Trạo, Thành Tâm (giai đoạn 1) đã được bàn giao 100% mặt bằng, tuy nhiên tiến độ thi công chưa đáp ứng yêu cầu do nhà thầu chưa huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường trao đổi, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông.

Tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và địa phương khẩn trương rà soát từng khó khăn, vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn giải quyết. Trong đó, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm điều kiện để các nhà thầu tổ chức thi công liên tục.

Các địa phương chủ động phối hợp với chủ đầu tư, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng.

Các nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp tại những vị trí đã có mặt bằng; chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kiên quyết xử lý các nhà thầu không đáp ứng tiến độ.

Việc tháo gỡ khó khăn phải được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, không để các vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ dự án; phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, bảo đảm chất lượng và hiệu quả các công trình.

Thanh Tâm