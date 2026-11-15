SpaceX lần đầu thu hồi thành công tàu Starship bằng cánh tay robot sau chuyến bay quỹ đạo

Tập đoàn SpaceX ngày 15/11 đạt bước tiến mới trong thử nghiệm công nghệ tên lửa tái sử dụng khi tàu vũ trụ Starship được các cánh tay robot khổng lồ trên tháp phóng bắt giữ thành công sau chuyến bay kéo dài hơn 22 giờ quanh Trái Đất.

Theo hãng thông tấn Anadolu, sự kiện diễn ra tại cơ sở Starbase của SpaceX ở bang Texas (Mỹ), đánh dấu lần đầu tiên một tầng trên của tên lửa sau khi trở về từ quỹ đạo được tháp phóng bắt giữ và đưa về vị trí thẳng đứng an toàn. Đây là một trong những cột mốc đáng chú ý trong nỗ lực phát triển hệ thống tên lửa có khả năng tái sử dụng hoàn toàn của công ty.

Hệ thống bắt giữ có tên gọi Mechazilla, gồm hai cánh tay cơ khí cỡ lớn được lắp đặt trên tháp phóng. Thay vì để phương tiện hạ cánh xuống mặt đất, hệ thống này được thiết kế để tiếp cận và giữ lấy tên lửa khi phương tiện trở về, qua đó hỗ trợ thu hồi và chuẩn bị cho các lần sử dụng tiếp theo.

SpaceX thông báo tàu Starship cao 52 m đã đạt quỹ đạo trong chuyến bay thử nghiệm lần thứ 15, triển khai các vệ tinh Internet Starlink trước khi bắt đầu hành trình trở về. Tàu sau đó thực hiện quá trình giảm độ cao và tiếp cận tháp phóng. Hai cánh tay robot đã bắt giữ thành công phương tiện, đưa tàu về vị trí ổn định theo thiết kế.

Thành công này diễn ra trong cùng chuyến bay mà SpaceX không thể thu hồi tầng đẩy Super Heavy, bộ phận thứ nhất của tên lửa. Theo thông tin được công bố, tầng đẩy này được điều hướng để hạ xuống vùng biển Vịnh Mexico thay vì quay trở lại tháp phóng như kế hoạch ban đầu.

Việc thu hồi thành công Starship là bước thử nghiệm quan trọng đối với mục tiêu giảm chi phí phóng và tăng khả năng tái sử dụng phương tiện không gian. SpaceX đang phát triển hệ thống này để phục vụ hoạt động phóng vệ tinh, các sứ mệnh đưa con người lên Mặt Trăng và kế hoạch thám hiểm Sao Hỏa trong tương lai.

Lê Hà.