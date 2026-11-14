Ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cầu Km24+987 trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3882/QĐ-UBND, ngày 14/11/2026 công bố tình huống khẩn cấp, ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai tại cầu Km24+987 trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành, địa bàn xã Thanh Kỳ do ảnh hưởng của mưa lớn gây ra từ ngày 8/11 đến ngày 9/11/2026.

Cầu Bái Sim tại Km 24+987 trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành bị sụt gãy do mưa lớn. Ảnh: Lê Hòa

Theo quyết định, Sở Xây dựng được giao quản lý thực hiện xây dựng công trình khẩn cấp (chủ đầu tư).

Mục đích xây dựng công trình nhằm khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai đối với cầu Km24+987 tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, khôi phục kết cấu hạ tầng giao thông bị hư hỏng do mưa lũ gây ra.

Giải pháp khắc phục sơ bộ gồm thanh thải cầu cũ, xây dựng cầu mới tại vị trí cầu cũ trên địa bàn xã Thanh Kỳ. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Công trình dự kiến hoàn thành trong quý II năm 2027.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng triển khai thực hiện Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và giao thông an toàn, thông suốt. Khẩn trương lựa chọn đơn vị triển khai thi công đường tạm (tuyến tránh) để bảo đảm giao thông trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành.

Đồng thời, Sở căn cứ tình hình diễn biến của thời tiết, điều kiện thực tế thi công tại hiện trường, tổ chức quản lý thi công, giám sát, bảo đảm công tác khắc phục hậu quả thiên tai được kịp thời, an toàn, hiệu quả. Sau khi thi công hoàn thành, tổ chức nghiệm thu, lập, phê duyệt hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định.

Sở Tài chính tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí khắc phục, xử lý đảm bảo theo quy định của pháp luật.

UBND xã Thanh Kỳ chủ trì tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định; bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho Sở Xây dựng theo tiến độ thi công; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ giải phóng mặt bằng; tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận; bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình thi công; quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí được giao theo quy định.

Xem toàn văn Quyết định tại đây.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)