Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Nhân Sơn

Sáng 15/11, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Nhân Sơn, xã Nga An.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy và các đại biểu dự ngày hội.

Cùng dự và chung vui ngày hội có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo xã Nga An cùng đông đảo cán bộ và Nhân dân thôn Nhân Sơn.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Trong không khí đầm ấm, thắm tình đoàn kết, các đại biểu và Nhân dân thôn Nhân Sơn đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư.

Thôn Nhân Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn Nhân Sơn và thôn Ngưu Sơn, có diện tích tự nhiên 176,4ha, với 423 hộ, 1.781 nhân khẩu, được tổ chức thành 12 tổ tự quản.

Phát huy lợi thế của từng khu vực, Nhân dân trong thôn tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để nâng cao thu nhập.

Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, khuyến học, khuyến tài, chăm lo gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm. Đặc biệt, người dân đã đóng góp hơn 300 triệu đồng xây dựng đường nghĩa trang, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời và chỉnh trang nhà văn hóa thôn.

Năm 2026, toàn thôn có 90,3% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp tiếp tục được chú trọng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chung vui với cán bộ, Nhân dân thôn Nhân Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy biểu dương những kết quả khu dân cư đạt được, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là trong giai đoạn sau sáp nhập; phát huy những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các thôn trước đây.

Đồng chí cũng đề nghị thôn tập trung phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật và chuyển đổi số vào sản xuất; duy trì, mở rộng các ngành nghề, dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với đó, quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, chăm lo các đối tượng chính sách, giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ môi trường.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương, gần dân, sát dân, xây dựng chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, phát triển.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lương Trọng Thành tặng cán bộ, Nhân dân thôn Nhân Sơn bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lương Trọng Thành trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Hoàng Văn Sử.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lương Trọng Thành tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại khu dân cư thôn Nhân Sơn.

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy đã tặng quà cho cán bộ, Nhân dân thôn Nhân Sơn; trao biển hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết và tặng 10 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn.

Hoàng Lan