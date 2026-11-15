Saudi Arabia đánh chặn UAV và tên lửa nhằm vào thủ đô Riyadh

Liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu ngày 15/11 thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn 2 tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi tại Yemen phóng về phía thủ đô Riyadh. Cùng ngày, lực lượng phòng không cũng liên tiếp đánh chặn các thiết bị bay không người lái (UAV) trên bầu trời tỉnh miền Đông, trong bối cảnh hoạt động quân sự giữa hai bên có dấu hiệu gia tăng.

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Theo người phát ngôn liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu Turki al-Maliki, hai tên lửa đạn đạo được phát hiện hướng về Riyadh vào rạng sáng 15/11 và đã bị đánh chặn, phá hủy.

Trước đó, liên minh này thông báo đã đánh chặn và phá hủy 2 UAV trên không phận tỉnh miền Đông của Saudi Arabia. Trong một tuyên bố tiếp theo, ông al-Maliki xác nhận thêm một UAV khác nhằm vào khu vực này cũng đã bị đánh chặn. Tuy nhiên, người phát ngôn không cung cấp thông tin cụ thể về chủng loại cũng như nguồn gốc của thiết bị bay.

Thông báo được liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi liên tiếp gia tăng các hoạt động nhằm vào thủ đô Riyadh và các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Saudi Arabia gia tăng mạnh trong những ngày gần đây.

Đáng chú ý, tuần trước, một cuộc tấn công của lực lượng Houthi đã gây hư hại cho một tòa nhà hành chính thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Saudi Aramco nằm tại khu trung tâm tài chính ở thủ đô Riyadh.

Các tỉnh miền Đông cũng ghi nhận nhiều vụ việc tương tự trong vài tuần qua. Đây là trung tâm kinh tế và năng lượng quan trọng của Saudi Arabia, nơi tập trung phần lớn trữ lượng dầu mỏ và khí đốt, đồng thời đặt trụ sở chính của Saudi Aramco. Cơ sở này từng chịu thiệt hại đáng kể trong một vụ tấn công hồi tháng 10.

Saudi Arabia triển khai chiến dịch can thiệp quân sự tại Yemen từ năm 2015, nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận sau khi lực lượng Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa và nhiều khu vực khác. Từ đó đến nay, những diễn biến tại Yemen tiếp tục tác động đến an ninh các nước lân cận, đặt ra yêu cầu tăng cường bảo vệ các tuyến vận tải và cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu trong khu vực.”

Thanh Giang