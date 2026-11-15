Philippines và Australia tăng cường hợp tác quốc phòng

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Philippines và Australia ngày 15/11 ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng nhằm đơn giản hóa thủ tục triển khai các hoạt động quân sự chung, đồng thời mở rộng phối hợp trong lĩnh vực an ninh hàng hải, huấn luyện và ứng phó thảm họa. Thỏa thuận được ký tại Manila bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49.

Lễ ký có sự chứng kiến của Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro, thỏa thuận hợp tác quốc phòng (DCA) sẽ giúp đơn giản hóa các thủ tục thực hiện Hiệp định về Quy chế lực lượng thăm viếng (SOVFA), qua đó rút ngắn thời gian phối hợp giữa hai nước. Ông Teodoro cho biết số bước thủ tục cần thiết để triển khai một hoạt động có thể giảm từ khoảng 100 xuống còn 10 bước.

Thỏa thuận mới tạo cơ sở để hai nước tăng cường phối hợp giữa các lực lượng hải quân, không quân và lục quân, đồng thời mở rộng hợp tác trong lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa. Theo ông Teodoro, cơ chế này cũng góp phần nâng cao năng lực răn đe của Philippines, trong đó có tại Biển Đông.

Những năm gần đây, Manila đẩy mạnh hợp tác an ninh với các đối tác, bên cạnh liên minh với Mỹ, trong bối cảnh tranh chấp trên Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Australia nhiều lần ủng hộ lập trường của Philippines, đồng thời tái khẳng định ủng hộ phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài được thành lập theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), trong đó bác bỏ cơ sở pháp lý của các yêu sách chủ quyền rộng lớn của Trung Quốc tại Biển Đông. Bắc Kinh không chấp nhận phán quyết này.

Thủ tướng Albanese cho biết thỏa thuận sẽ thúc đẩy chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực giám sát và nhận thức về tình hình hàng hải, đồng thời tăng cường đối thoại chiến lược, huấn luyện và khả năng phối hợp giữa lực lượng quốc phòng hai nước. Australia cũng công bố khoản đầu tư bổ sung hỗ trợ Philippines nâng cao năng lực giám sát hàng hải, bao gồm cung cấp công nghệ thiết bị bay không người lái (UAV), trang thiết bị và hoạt động đào tạo nhằm tăng cường khả năng phát hiện các nguy cơ về an ninh hàng hải và an ninh mạng.

Thanh Hằng