Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Philippines

Sáng ngày 15/11, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan đã chính thức khai mạc tại thủ đô Manila của Philippines. Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống nước chủ nhà Ferdinand Marcos Jr. kêu gọi các nước thành viên tăng cường đoàn kết, phối hợp hành động nhằm ứng phó những thách thức ngày càng phức tạp, đồng thời thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung của khu vực.

Phát biểu tại lễ khai mạc ở Trung tâm Hội nghị Quốc tế Philippines (PICC), thành phố Pasay, Tổng thống Marcos nhấn mạnh hợp tác khu vực có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh các nước Đông Nam Á đang phải đối mặt với nhiều biến động và thách thức xuyên biên giới.

Ông cho rằng dù khác biệt về quy mô, lịch sử, văn hóa và điều kiện phát triển, các nước ASEAN đều bình đẳng, cùng chia sẻ trách nhiệm và mục tiêu xây dựng một cộng đồng khu vực đoàn kết. Theo nhà lãnh đạo Philippines, không một quốc gia riêng lẻ nào có đủ nguồn lực, năng lực và giải pháp để giải quyết tất cả những thách thức cũng như tận dụng các cơ hội đang đặt ra.

Tổng thống Marcos khẳng định sức mạnh khu vực có thể bổ trợ cho năng lực của từng quốc gia khi các nguồn lực riêng lẻ gặp giới hạn. Ông nhấn mạnh ASEAN cần tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác, chủ động thích ứng với tình hình và duy trì các mục tiêu phát triển dài hạn.

Đề cập chương trình nghị sự trong năm Philippines đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN, ông Marcos cho biết nước này tập trung vào ba ưu tiên chiến lược, gồm các nền tảng hòa bình và an ninh, các hành lang thịnh vượng và trao quyền cho người dân. Những định hướng này phù hợp với việc triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, hướng tới xây dựng một cộng đồng hòa bình, thịnh vượng và có khả năng chống chịu tốt hơn trước các biến động.

Theo ông Marcos, hòa bình là điều kiện cần thiết để duy trì ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong khi thịnh vượng tạo cơ hội để người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn. Người dân cũng phải là trung tâm trong mọi hoạt động và mục tiêu phát triển của ASEAN.

Với chủ đề “Định hướng tương lai chung”, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan quy tụ lãnh đạo các nước thành viên cùng các đối tác đối thoại, nhằm thảo luận những ưu tiên khu vực và thúc đẩy quan hệ hợp tác. Tổng thống Marcos bày tỏ kỳ vọng các quyết định được đưa ra trong những ngày tới sẽ giúp ASEAN ứng phó hiệu quả hơn với thách thức hiện nay, tận dụng cơ hội trong tương lai và chuẩn bị cho các thế hệ tiếp theo.

Bích Hồng