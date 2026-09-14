Giao tranh tại Yemen gia tăng, Houthi và lực lượng chính phủ giành giật các vị trí chiến lược

Lực lượng chính phủ Yemen đã giành lại một số vị trí chiến lược tại tỉnh Taiz, trong khi Houthi cáo buộc Saudi Arabia tiến hành 58 cuộc không kích tại 6 tỉnh của Yemen trong 24 giờ, trong bối cảnh giao tranh gia tăng trên nhiều mặt trận.

Lực lượng chính phủ Yemen đã giành lại một số vị trí chiến lược tại tỉnh Taiz.

Chính phủ Yemen tuyên bố sẽ khôi phục các thể chế nhà nước và tái lập chủ quyền quốc gia trên toàn lãnh thổ, trong khi các đơn vị quân đội giành lại một số vị trí chiến lược từ lực lượng Houthi tại phía Tây Nam tỉnh Taiz giữa lúc các cuộc không kích diễn ra dữ dội.

Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi khẳng định những thay đổi trên các tuyến đầu sẽ không làm chệch hướng nỗ lực của chính phủ. Theo ông, sức mạnh của nhà nước nằm ở việc kết hợp các nguồn lực quân sự, kinh tế và chính trị nhằm “giành lại thế chủ động”, bất chấp những biến động trên chiến trường.

Theo hãng thông tấn nhà nước Saba, lực lượng chính phủ đã giành lại các vị trí trên vùng cao nhìn xuống khu vực Jardad thuộc huyện Al-Shamayatayn, sau khi Houthi tìm cách xâm nhập. Các đơn vị quân đội sau đó tiến về Ghayl Bani Omar, một khu vực đang diễn ra giao tranh, thu giữ các trang thiết bị quân sự và gây thương vong cho lực lượng Houthi.

Cùng lúc, máy bay chiến đấu tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào các điểm tập trung lực lượng và tuyến đường hậu cần của Houthi tại các huyện Dhubab, Al-Waziiyah và Hayfan. Một cuộc không kích khác nhằm vào một điểm tập trung lực lượng Houthi tại khu vực Al-Afirah thuộc huyện Jabal Habashi, phá hủy nhiều phương tiện, làm nổ một kho đạn cỡ trung và khiến ít nhất 10 tay súng thiệt mạng.

Trong khi đó, lực lượng Houthi ngày 13/9 cho biết “máy bay chiến đấu Saudi Arabia” đã tiến hành 58 cuộc không kích tại 6 tỉnh của Yemen trong 24 giờ trước đó. Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Sarea cho biết các cuộc không kích diễn ra tại Taiz, Lahj, Al-Jawf, Saada, Hajjah và Al-Bayda. Theo ông Sarea, các máy bay chiến đấu F-15 thực hiện những cuộc không kích sau khi cất cánh từ Căn cứ Không quân King Khalid ở Khamis Mushait, Tây Nam Saudi Arabia, gần biên giới Yemen. Người phát ngôn quân sự Houthi gọi đây là hành động “xâm lược” của Saudi Arabia.

Các diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Houthi phát động cuộc tiến công trên diện rộng từ ngày 3/9, nhanh chóng làm thay đổi các tuyến đầu dọc bờ biển Biển Đỏ của Yemen.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã.