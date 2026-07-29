Hộp cứng nam châm: Hai mẫu hộp cao cấp nâng tầm giá trị sản phẩm tại Inviva.vn

Hộp nắp nam châm sở hữu thiết kế chắc chắn, cơ chế đóng mở tiện lợi và hình thức sang trọng, phù hợp với ngành hàng mỹ phẩm, thực phẩm cao cấp, quà tặng, thời trang và nhiều sản phẩm có giá trị cao. Không chỉ giúp bảo vệ hàng hóa, mẫu hộp giấy nam châm còn tạo điểm nhấn khi trưng bày, trao tặng và nhận diện thương hiệu.

Inviva.vn chuyên thiết kế và in hộp nam châm theo yêu cầu về kích thước, màu sắc, chất liệu, kiểu nắp và kỹ thuật gia công. Với lợi thế xưởng sản xuất trực tiếp cùng hệ thống máy móc hiện đại, Inviva.vn sẽ chủ động từ khâu lên ý tưởng, dựng mẫu đến in ấn và hoàn thiện thành phẩm.

Hộp giấy nắp nam châm - Giải pháp bao bì cho sản phẩm cao cấp

Hộp cứng nam châm là dòng hộp giấy có phần nắp gập, bên trong được gắn nam châm ẩn để cố định khi đóng. Kết cấu gồm lõi carton cứng, lớp giấy bồi bên ngoài và khay lót bên trong tùy theo sản phẩm. Nhờ cơ chế đóng mở bằng nam châm, hộp tạo cảm giác chắc chắn, thuận tiện và chỉn chu.

Mẫu hộp nắp nam châm được nhiều doanh nghiệp lựa chọn bởi khả năng bảo vệ sản phẩm tốt, trưng bày và trao tặng. Bề mặt hộp dễ in logo, hình ảnh thương hiệu hoặc gia công ép kim, dập nổi, phủ UV và cán màng để tăng tính thẩm mỹ. Thiết kế nắp gập giúp trải nghiệm mở hộp độc đáo hơn, đặc biệt phù hợp với mỹ phẩm, thực phẩm cao cấp, thời trang và quà tặng doanh nghiệp.

02 loại hộp cứng nam châm được doanh nghiệp lựa chọn tại Inviva.vn

Hộp nam châm tại Inviva.vn được chia thành 02 loại phổ biến là nắp thẳng và nắp vát. Mỗi kiểu có đặc điểm riêng về thiết kế, chi phí và thời gian sản xuất.

Hộp nam châm nắp thẳng

Hộp nam châm nắp thẳng có phần nắp gập bao phủ mặt trước của thân hộp. Kết cấu tương đối đơn giản, dễ gia công và phù hợp với nhiều dòng sản phẩm như trà, bánh, mỹ phẩm, phụ kiện và quà tặng doanh nghiệp. So với kiểu nắp vát, mẫu hộp này sẽ có chi phí sản xuất tối ưu hơn.

Hộp nam châm nắp vát

Hộp nam châm nắp vát có hai cạnh nắp được cắt chéo, tạo cảm giác hiện đại và tinh tế hơn khi đóng mở. Do cần sử dụng khuôn cắt riêng và yêu cầu độ chính xác cao khi gia công, chi phí và thời gian sản xuất sẽ cao hơn so với hộp cứng nam châm nắp thẳng.

Về kích thước, Inviva.vn nhận thiết kế và sản xuất hộp theo quy cách riêng, dựa trên chiều dài, chiều rộng, chiều cao, số lượng và trọng lượng sản phẩm cần đựng. Xưởng Inviva.vn đồng thời sẽ tư vấn khay lót, độ dày carton và kết cấu phù hợp nhằm bảo đảm hộp chắc chắn, cân đối và thuận tiện khi trưng bày hoặc vận chuyển.

Mẫu hộp nắp nam châm có lót lụa vàng đựng kỷ niệm chương.

Inviva.vn cung cấp giải pháp hộp nam châm theo yêu cầu

Inviva.vn là xưởng in hộp nắp nam châm cao cấp cho nhiều ngành hàng theo yêu cầu trọn gói tại TP. HCM Xưởng sản xuất trực tiếp nên sẽ chủ động từ khâu thiết kế, in ấn đến gia công hoàn thiện, đồng thời kiểm soát chất lượng thành phẩm và tối ưu chi phí cho doanh nghiệp.

Mỗi mẫu hộp được phát triển dựa trên kích thước sản phẩm, nhận diện thương hiệu và mục đích sử dụng. Khách hàng có thể tùy chỉnh màu sắc, chất liệu giấy, độ dày carton, khay lót và kiểu đóng mở. Một số thế mạnh nổi bật của Inviva.vn gồm:

Miễn phí tư vấn và thiết kế theo yêu cầu.

Trang bị hệ thống máy in, máy bế, máy cán màng và thiết bị gia công hiện đại, góp phần đảm bảo độ chính xác trong từng công đoạn.

Ứng dụng công nghệ in offset, in kỹ thuật số cùng các kỹ thuật ép kim, dập nổi, phủ UV và cán màng.

Thời gian sản xuất nhanh từ 5 - 7 ngày, tùy kết cấu và mức độ hoàn thiện.

Hỗ trợ giao hàng toàn quốc, đồng thời áp dụng chính sách bảo hành, tiếp nhận và xử lý vấn đề liên quan đến chất lượng thành phẩm.

Hệ thống máy móc được Inviva.vn đầu tư hiện đại giúp quy trình in hộp giấy có màu sắc ổn định, đường cắt chính xác và chất lượng thành phẩm đồng đều giữa các lô sản xuất. Chi phí sản xuất được báo theo kích thước, chất liệu giấy, số lượng và kỹ thuật gia công.

Inviva.vn trang bị hệ thống máy móc in ấn và gia công hiện đại.

Với lợi thế xưởng sản xuất trực tiếp, hệ thống máy móc hiện đại và khả năng triển khai trọn gói, Inviva.vn cung cấp giải pháp thiết kế, in ấn và gia công hộp cứng nam theo yêu cầu cho cả đơn hàng số lượng linh hoạt.