Cách tính tổng chi phí khi mua trả góp trước khi quyết định

Rất nhiều người khi mua trả góp chỉ nhìn vào con số tiền chia nhỏ hàng tháng mà quên mất tổng chi phí thực tế mình sẽ phải trả. Kết quả là đến cuối kỳ, không ít người “bất ngờ” khi tổng số tiền đã trả cao hơn dự kiến ban đầu, do các khoản phí đi kèm cộng dồn lại.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tính toán đơn giản, minh bạch để biết chính xác mình phải trả bao nhiêu khi chọn mua trả góp qua Ví Trả Sau trên MoMo, từ đó đưa ra quyết định phù hợp với khả năng tài chính của bản thân.

Các loại chi phí cần giải mã trước khi mua trả góp

Trước khi tính toán, bạn cần hiểu rõ những khoản chi phí nào sẽ cấu thành tổng số tiền phải trả. Giả sử bạn muốn mua một chiếc laptop giá 15.000.000đ, các khoản chi phí liên quan bao gồm:

− Giá gốc sản phẩm: đây là số tiền gốc của món hàng, trong ví dụ này là 15.000.000đ.

− Phí chuyển đổi trả góp: tùy thuộc vào kỳ hạn bạn chọn (từ 2 đến 12 tháng), mức phí chuyển đổi trả góp hiện là 3% trên giá trị giao dịch. Với laptop 15 triệu, phí chuyển đổi giả định sẽ là 450.000đ.

− Phí dịch vụ duy trì hàng tháng: 33.000đ/tháng, chỉ tính vào tháng có phát sinh giao dịch hoặc còn dư nợ theo quy định. Bạn có thể xem chi tiết phí dịch vụ Ví Trả Sau trước khi quyết định để nắm rõ toàn bộ biểu phí đang áp dụng.

− Phí trễ hạn: đây là khoản cần tránh nhất. Nếu quên thanh toán đúng hạn, bạn sẽ phát sinh phí chậm trả tính trên số tiền chậm trả, với mức phí tăng dần theo số ngày quá hạn - quá hạn càng lâu, mức phí phần trăm áp dụng càng cao. Đây là lý do vì sao việc theo dõi sát ngày đến hạn thanh toán lại quan trọng đến vậy.

Kiểm tra kỹ các loại phí trước khi xác nhận giao dịch trả góp trên ứng dụng MoMo.

Công thức và ví dụ tính thực tế

Để dễ hình dung, hãy cùng làm một bài toán minh họa: mua laptop 15.000.000đ, chọn trả góp trong 12 tháng.

Trước hết, cần lưu ý một điểm quan trọng: phí dịch vụ 33.000đ/tháng chỉ phát sinh trong tháng bạn dùng Ví Trả Sau để thanh toán một giao dịch mới (ở đây là tháng mua laptop). Từ tháng thứ 2 trở đi, nếu bạn chỉ đang trả nợ cho khoản đã chuyển đổi trả góp trước đó mà không phát sinh giao dịch mới nào, những tháng đó sẽ không bị tính phí dịch vụ này.

Tháng đầu tiên (tháng mua hàng):

− Gốc trả hàng tháng: 15.000.000 / 12 = 1.250.000đ/tháng.

− Phí chuyển đổi chia đều: 450.000 / 12 = 37.500đ/tháng.

− Phí dịch vụ: 33.000đ (phát sinh vì đây là tháng có giao dịch mới).

− Tổng tiền trả tháng 1: 1.250.000 + 37.500 + 33.000 = 1.320.500đ.

Từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 12 (11 tháng còn lại, chỉ trả nợ trả góp):

− Gốc trả hàng tháng: 1.250.000đ/tháng.

− Phí chuyển đổi chia đều: 37.500đ/tháng.

− Phí dịch vụ: không phát sinh, do không có giao dịch mới trong tháng.

− Tổng tiền trả mỗi tháng: 1.250.000 + 37.500 = 1.287.500đ/tháng.

Tổng kết và so sánh chênh lệch

Nếu sử dụng tính năng chuyển đổi trả góp khoản chênh lệch so với giá gốc là tổng phí chuyển đổi trả góp 450.000đ. Đây là con số bạn nên cân nhắc: mức chênh lệch này có phù hợp với nhu cầu mua sắm ngay và trả sau trong 12 tháng hay không, trước khi nhấn xác nhận giao dịch.

Lưu ý rằng đây chỉ là ví dụ minh họa dựa trên mức phí chuyển đổi trả góp hiện hành; con số thực tế có thể thay đổi tùy vào giá trị đơn hàng và kỳ hạn bạn chọn.

Công cụ hỗ trợ tính toán minh bạch

Điều thuận lợi là bạn không cần tự tính tay từng con số. Khi sử dụng Ví Trả Sau trên MoMo, chi tiết lịch trả nợ, bao gồm gốc, phí chuyển đổi và phí dịch vụ của từng kỳ, đều được hiển thị minh bạch trực tiếp trên ứng dụng trước khi bạn xác nhận giao dịch. Nếu chưa từng dùng qua, bạn có thể tìm hiểu cách đăng ký ví trả sau trên MoMo để trải nghiệm tính năng này.

Lịch trả nợ và các khoản phí được hiển thị rõ ràng trên ứng dụng MoMo trước khi bạn xác nhận giao dịch.

Mẹo tiết kiệm chi phí khi mua trả góp

Sau khi đã biết cách tính, dưới đây là một số mẹo giúp bạn giảm tổng chi phí phải trả:

− Rút ngắn kỳ hạn trả góp: nếu dòng tiền cho phép, hãy chọn kỳ hạn 3-6 tháng thay vì 12 tháng. Kỳ hạn càng ngắn, tổng số tháng phải trả phí dịch vụ duy trì càng ít, giúp giảm tổng chi phí phát sinh.

− Chọn mua vào các đợt ưu đãi: hãy để ý các chương trình giảm phí chuyển đổi hoặc mã giảm giá trực tiếp từ MoMo hoặc từ thương hiệu, thời điểm này thường giúp bạn tiết kiệm đáng kể so với mua thông thường.

− Cân nhắc kỹ trước khi chuyển đổi trả góp: hiện tại, các hóa đơn đã chuyển đổi trả góp chưa hỗ trợ tất toán toàn bộ trước hạn, bạn sẽ thanh toán từng kỳ khi đến hạn. Vì vậy, với những khoản chưa chuyển đổi trả góp, nếu có khả năng, bạn nên chủ động thanh toán sớm để hạn chế phí phát sinh và giữ hạn mức sử dụng luôn ở trạng thái chủ động.

Tính toán kỹ trước khi chọn kỳ hạn trả góp giúp bạn tiết kiệm đáng kể chi phí phát sinh.

Mở ứng dụng MoMo để tính toán minh bạch ngay hôm nay

Mua trả góp không đáng ngại nếu bạn biết cách tính đúng tổng chi phí trước khi quyết định. Với Ví Trả Sau trên MoMo, bạn có thể mở ứng dụng, kiểm tra và tính toán khoản trả góp một cách minh bạch, xem rõ từng khoản phí trước khi xác nhận, để hoàn toàn chủ động với kế hoạch chi tiêu của mình.

Ví Trả Sau hỗ trợ chuyển đổi trả góp linh hoạt từ 2 đến 12 tháng. Mọi chi tiết về phí và lịch thanh toán đều được hiển thị rõ ràng trên ứng dụng MoMo trước khi người dùng xác nhận giao dịch. Khách hàng đủ điều kiện sẽ được cấp hạn mức Ví Trả Sau trên MoMo từ các tổ chức tín dụng, và có thể dùng Ví Trả Sau để thanh toán tại các cửa hàng/đơn vị chấp nhận Ví Trả Sau là phương thức thanh toán. MoMo đóng vai trò trung gian thanh toán và giúp bạn tiếp cận sản phẩm dễ dàng hơn.