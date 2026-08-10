IMALL Việt Nam cung cấp các giải pháp đo lường điện tử Keysight

Sự phát triển của ngành điện tử, bán dẫn và tự động hóa kéo theo yêu cầu ngày càng cao về độ chính xác trong đo lường và kiểm thử. Tại doanh nghiệp sản xuất, phòng nghiên cứu và trung tâm kiểm định, thiết bị đo lường điện tử đóng vai trò quan trọng trong đánh giá linh kiện, phân tích tín hiệu và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Đáp ứng nhu cầu đó, IMALL Việt Nam phân phối nhiều giải pháp đo lường và kiểm thử điện tử chính hãng, trong đó có thiết bị của Keysight Technologies, phục vụ nghiên cứu, phát triển sản phẩm, sản xuất và kiểm định kỹ thuật.

Keysight Technologies - Thương hiệu thiết bị đo lường điện tử đến từ Mỹ

Keysight Technologies là thương hiệu thiết bị đo lường điện tử của Mỹ, nổi bật với các dòng máy hiện sóng, máy đo LCR, đồng hồ vạn năng số, máy phân tích phổ, máy phân tích mạng và nguồn DC lập trình, kế thừa nền tảng công nghệ từ Hewlett-Packard và Agilent Technologies.

Sản phẩm của hãng được ứng dụng rộng rãi trong điện tử, bán dẫn, viễn thông, ô tô và hàng không vũ trụ, phục vụ thiết kế, kiểm tra và nghiên cứu tại phòng thí nghiệm lẫn sản xuất công nghiệp.

Một số thiết bị Keysight được nhiều đơn vị kỹ thuật lựa chọn

Nhiều dòng thiết bị của Keysight hiện được sử dụng rộng rãi. Trong đó, một số model được nhiều đơn vị kỹ thuật quan tâm gồm:

Keysight E4980A

Máy đo LCR chính xác cao, hỗ trợ đo điện cảm (L), điện dung (C) và điện trở (R) của linh kiện điện tử. Phù hợp cho nghiên cứu, đánh giá linh kiện và kiểm soát chất lượng trong dây chuyền sản xuất.

Keysight DAQ970A

Hệ thống thu thập dữ liệu cho phép giám sát nhiều tín hiệu đo trên cùng một thiết bị. Giải pháp này được ứng dụng trong thử nghiệm sản phẩm, theo dõi thông số môi trường và các bài kiểm tra tự động.

Keysight 34461A

Đồng hồ vạn năng độ phân giải 61⁄2 digit, hỗ trợ đo điện áp, dòng điện, điện trở và nhiều thông số điện khác với độ chính xác cao. Thiết bị được sử dụng phổ biến trong phòng R&D, công tác bảo trì và hiệu chuẩn.

Keysight DSOX2014A

Máy hiện sóng số thuộc dòng InfiniiVision, hỗ trợ quan sát và phân tích tín hiệu theo thời gian thực, phục vụ nghiên cứu, sửa chữa mạch điện tử và phát triển sản phẩm.

Imall chuyên phân phối thiết bị Keysight chính hãng

IMALL Việt Nam là đơn vị phân phối các thiết bị đo lường và kiểm thử điện tử chính hãng, phục vụ doanh nghiệp sản xuất, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, cơ sở đào tạo kỹ thuật và các đơn vị kiểm định.

Danh mục sản phẩm bao gồm nhiều dòng thiết bị của Keysight như máy đo LCR, đồng hồ vạn năng số, hệ thống thu thập dữ liệu, máy hiện sóng và nhiều giải pháp đo lường điện tử khác. Toàn bộ sản phẩm được nhập khẩu chính hãng, đi kèm thông tin kỹ thuật và chính sách bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.

Vì sao nhiều doanh nghiệp lựa chọn IMALL Việt Nam?

Phân phối thiết bị chính hãng từ nhiều thương hiệu đo lường, kiểm thử quốc tế, đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Danh mục đa dạng, đáp ứng nhu cầu đo lường điện tử, kiểm thử, bảo trì công nghiệp và nghiên cứu.

Tư vấn thiết bị theo đúng ứng dụng, vận hành và ngân sách thực tế, không chỉ dựa vào thông số hay giá.

Hỗ trợ kỹ thuật và hậu mãi theo tiêu chuẩn từng hãng, giúp khách hàng khai thác thiết bị hiệu quả.

Cung cấp đồng bộ nhiều nhóm thiết bị, thuận tiện khi đầu tư và mở rộng hệ thống theo từng giai đoạn.

Phục vụ đa dạng khách hàng, từ doanh nghiệp sản xuất, R&D, phòng thí nghiệm đến đơn vị kiểm định và bảo trì.

Hệ sinh thái thiết bị đo lường phục vụ nhiều lĩnh vực

Ngoài các thiết bị đo lường điện tử của Keysight, IMALL Việt Nam còn cung cấp nhiều giải pháp đo kiểm phục vụ công nghiệp, nghiên cứu và phòng thí nghiệm như camera nhiệt, máy đo khí, thiết bị kiểm tra an toàn điện, thiết bị đo môi trường, thiết bị đo chất lượng nước, máy đo độ ẩm, máy đo tốc độ gió cùng nhiều thiết bị đo kiểm chuyên dụng khác.

Quy tụ đa dạng nhóm thiết bị trong cùng hệ thống giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn khi đầu tư đồng bộ giải pháp đo lường, đồng thời đáp ứng nhu cầu mở rộng theo từng giai đoạn phát triển.

Những tiêu chí cần lưu ý khi lựa chọn thiết bị đo lường điện tử

Doanh nghiệp cần xác định rõ mục đích sử dụng trước khi đầu tư, vì mỗi nhóm thiết bị phục vụ nhiệm vụ khác nhau như phân tích tín hiệu, đo thông số linh kiện, thu thập dữ liệu hay kiểm tra điện áp, dòng điện.

Ngoài dải đo, độ phân giải và độ chính xác, cần cân nhắc thêm khả năng kết nối máy tính, hỗ trợ tự động hóa phép đo, tốc độ xử lý và khả năng mở rộng hệ thống để đáp ứng nhu cầu lâu dài. Nguồn gốc sản phẩm, chế độ bảo hành và năng lực hỗ trợ kỹ thuật của đơn vị phân phối cũng là yếu tố quan trọng bảo đảm hiệu quả khai thác thiết bị.

Khi yêu cầu độ chính xác trong nghiên cứu, kiểm thử và sản xuất ngày càng cao, thiết bị đo lường điện tử chuyên dụng trở thành công cụ không thể thiếu. Với danh mục đa dạng và hệ sinh thái giải pháp đo kiểm phong phú, IMALL Việt Nam mang đến thêm lựa chọn đáng tin cậy cho doanh nghiệp, phòng thí nghiệm và khách hàng kỹ thuật.