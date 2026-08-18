Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Trường Xuân

UBND xã Xuân Lập vừa có thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Trường Xuân.

1. Giới thiệu chung về quy hoạch Cụm công nghiệp Trường Xuân

- Tên CCN: Cụm công nghiệp Trường Xuân, xã Xuân Lập.

- Địa điểm: Xã Xuân Lập, tỉnh Thanh Hóa.

- Diện tích: Không quá 74ha.

2. Hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Trường Xuân và trình tự thực hiện

Doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Trường Xuân có đầy đủ hồ sơ và thực hiện trình tự được quy định tại Điều 9, điều 10 của Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

3. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ

UBND xã Xuân Lập thông báo cho các nhà đầu tư quan tâm đề nghị nộp hồ sơ về UBND xã Xuân Lập (qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành thông báo.

UBND xã Xuân Lập