Thông báo về việc mất ấn chỉ

Thanh Hóa tuyển chọn 296 hòa giải viên lao động năm 2026 Thông báo khác 15:45 31/07/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành thông báo tuyển chọn hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh năm 2026 theo Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 8/6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên...

Thông báo giải thể Trung tâm Tư vấn Đầu tư Phát triển Khoa học Công nghệ Môi trường Thông báo khác 14:54 31/07/2026 (Baothanhhoa.vn) - Ban Thường vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 230/QĐ-LHH ngày 31/7/2026 về việc giải thể Trung tâm Tư vấn Đầu tư Phát triển Khoa học Công nghệ Môi trường, đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học...