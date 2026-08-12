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Thông báo về việc mất ấn chỉ

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Tổng CTCP Bảo hiểm Hùng Vương - Chi nhánh Thanh Hóa (BHV Thanh Hóa), xin thông báo danh sách các ấn chỉ bị mất như sau:

Thông báo về việc mất ấn chỉ

Tổng CTCP Bảo hiểm Hùng Vương - Chi nhánh Thanh Hóa (BHV Thanh Hóa), xin thông báo danh sách các ấn chỉ bị mất như sau:

Thông báo về việc mất ấn chỉ

STT

Loại ấn chỉ

Từ Seri

ĐếnSeri

Số lượng (Seri)

STT

Loại ấn chỉ

Từ Seri

ĐếnSeri

Số lượng (Seri)

STT

Loại ấn chỉ

Từ Seri

Đến Seri

Số lượng (Seri)

1

XM/25

27010

27010

1

11

XM/25

38346

38350

5

21

XM/25

48263

48263

1

2

XM/25

27233

27233

1

12

XM/25

38554

38554

1

22

XM/25

48282

48282

1

3

XM/25

27236

27240

5

13

XM/25

38561

38570

10

23

XOBB/25

02437

02437

1

4

XM/25

27531

27540

10

14

XM/25

38871

38875

5

24

XOBB/25

02710

02710

1

5

XM/25

27641

27690

50

15

XM/25

39394

39394

1

25

XOBB/25

02752

02752

1

6

XM/25

27906

27910

5

16

XM/25

39571

39571

1

26

XOBB/25

02928

02928

1

7

XM/25

28236

28240

5

17

XM/25

39642

39642

1

27

XOBB/25

03282

03284

3

8

XM/25

28251

28255

5

18

XM/25

39664

39664

1

28

XOBB/25

03754

03754

1

9

XM/25

28266

28270

5

19

XM/25

39686

39686

1

29

XOTN/25

02348

02348

1

10

XM/25

37792

37795

4

20

XM/25

39692

39692

1

TỔNG CỘNG

91

TỔNG CỘNG

27

TỔNG CỘNG

11

BHV Thanh Hóa xin thông báo mất ấn chỉ, vì vậy các ấn chỉ nêu trên sẽ được coi như hủy và không còn giá trị sử dụng kể từ ngày 31/3/2026. BHV Thanh Hóa hoàn toàn không chịu trách nhiệm về mặt pháp lý và mọi phát sinh bồi thường đối với các liên ấn chỉ nêu trên.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG – CHI NHÁNH THANH HÓA

Tầng 5, tòa nhà 135 Lý Nam Đế, P. Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 1900 63 35 35

GIÁM ĐỐC ĐƠN VỊ

(Đã ký)

Từ khóa:

#Thanh hóa #Thông báo #Hùng Vương #Bảo hiểm #Hạc Thành #Trách nhiệm #Điện thoại #Bồi thường #Giám đốc #Cổ phần

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