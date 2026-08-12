Thông báo về việc mất ấn chỉ
Tổng CTCP Bảo hiểm Hùng Vương - Chi nhánh Thanh Hóa (BHV Thanh Hóa), xin thông báo danh sách các ấn chỉ bị mất như sau:
STT
Loại ấn chỉ
Từ Seri
ĐếnSeri
Số lượng (Seri)
STT
Loại ấn chỉ
Từ Seri
ĐếnSeri
Số lượng (Seri)
STT
Loại ấn chỉ
Từ Seri
Đến Seri
Số lượng (Seri)
1
XM/25
27010
27010
1
11
XM/25
38346
38350
5
21
XM/25
48263
48263
1
2
XM/25
27233
27233
1
12
XM/25
38554
38554
1
22
XM/25
48282
48282
1
3
XM/25
27236
27240
5
13
XM/25
38561
38570
10
23
XOBB/25
02437
02437
1
4
XM/25
27531
27540
10
14
XM/25
38871
38875
5
24
XOBB/25
02710
02710
1
5
XM/25
27641
27690
50
15
XM/25
39394
39394
1
25
XOBB/25
02752
02752
1
6
XM/25
27906
27910
5
16
XM/25
39571
39571
1
26
XOBB/25
02928
02928
1
7
XM/25
28236
28240
5
17
XM/25
39642
39642
1
27
XOBB/25
03282
03284
3
8
XM/25
28251
28255
5
18
XM/25
39664
39664
1
28
XOBB/25
03754
03754
1
9
XM/25
28266
28270
5
19
XM/25
39686
39686
1
29
XOTN/25
02348
02348
1
10
XM/25
37792
37795
4
20
XM/25
39692
39692
1
TỔNG CỘNG
91
TỔNG CỘNG
27
TỔNG CỘNG
11
BHV Thanh Hóa xin thông báo mất ấn chỉ, vì vậy các ấn chỉ nêu trên sẽ được coi như hủy và không còn giá trị sử dụng kể từ ngày 31/3/2026. BHV Thanh Hóa hoàn toàn không chịu trách nhiệm về mặt pháp lý và mọi phát sinh bồi thường đối với các liên ấn chỉ nêu trên.
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG – CHI NHÁNH THANH HÓA
Tầng 5, tòa nhà 135 Lý Nam Đế, P. Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 1900 63 35 35
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