Hong Kong tiến hành bầu cử Hội đồng Lập pháp khóa VIII

Sáng 7/12, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã tổ chức bầu cử Hội đồng Lập pháp khóa VIII. Đây là cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp thứ hai được tiến hành sau khi đặc khu này cải cách hệ thống bầu cử vào năm 2021.

Hong Kong tổ chức bầu cử Hội đồng Lập pháp khóa VIII. Ảnh: South China Morning Post.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 7h30 (giờ địa phương, tức 6h30 theo giờ Việt Nam) và dự kiến đóng cửa vào lúc 23h30 cùng ngày. Khoảng 4,13 triệu cử tri đã đăng ký tham gia bỏ phiếu. Trong cuộc bầu cử lần này, Hong Kong đã thiết lập hơn 600 điểm bỏ phiếu, chính quyền Hong Kong cũng bổ sung các điểm bỏ phiếu tại các viện dưỡng lão và các điểm bỏ phiếu chuyên dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bỏ phiếu của công chức, nhân viên y tế của Cơ quan Bệnh viện và các nhóm thiểu số.

Hội đồng Lập pháp Hong Kong khóa VIII sẽ gồm 90 thành viên được bầu ra từ 161 ứng cử viên, trong đó có 40 người do Ủy ban bầu cử lựa chọn, 30 thành viên do các nhóm chức năng bầu và 20 thành viên còn lại do các khu vực bầu trực tiếp.

Sau khi hệ thống bầu cử được hoàn thiện, Hội đồng Lập pháp có phạm vi bao phủ toàn diện và cân bằng hơn, tiếng nói và quan điểm đa dạng hơn, vừa phản ánh lợi ích của các khu vực và lĩnh vực, vừa phản ánh lợi ích chung của Hong Kong.

Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong, Lý Gia Siêu tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp khóa VIII ngày 7/12. Ảnh: The Hindu.

Mặc dù có sự xáo trộn nhất định, nhưng với nỗ lực của chính quyền sở tại, cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp khoá VIII của Hong Kong đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Những ứng cử viên được người dân tin tưởng, lựa chọn sẽ là các nhân tố kết nối, góp phần cùng chính quyền đặc khu tiếp tục thúc đẩy kinh tế phát triển, duy trì ổn định xã hội và nâng cao chất lượng đời sống dân sinh.

Theo kế hoạch, Hội đồng Lập pháp Hong Kong khóa VIII bắt đầu hoạt động từ ngày 1/1/2026, với nhiệm kỳ 4 năm. Dự kiến đề xuất về cách thức hỗ trợ các nạn nhân bị mất nhà cửa do vụ cháy tại khu tổ hợp Wang Fuk Court ở quận Tai Po, sẽ được trình lên Hội đồng Lập pháp khóa mới.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua, China Daily.