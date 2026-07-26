Hơn 250.000 người sơ tán do cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp và Tây Ban Nha

Hơn 250.000 người đã phải sơ tán khi các vụ cháy rừng nghiêm trọng tiếp tục hoành hành tại Pháp và Tây Ban Nha trong bối cảnh nắng nóng kéo dài tại Nam Âu. Ít nhất một người đã thiệt mạng tại Tây Ban Nha, trong khi lực lượng chức năng hai nước đang huy động tối đa nhân lực và phương tiện để khống chế ngọn lửa.

Một đám cháy rừng bùng phát gần Lacanau, Gironde, trong bối cảnh hạn hán ngày càng trầm trọng sau đợt nắng nóng và tình trạng thiếu nước trên khắp nước Pháp, ngày 25/7/2026. Ảnh: CNN.

Tại Pháp, giới chức đã điều động máy bay vận tải quân sự A400M được cải tiến để thả chất chống cháy, cùng ít nhất 18 máy bay và trực thăng hỗ trợ dập lửa tại vùng Gironde, nơi các đám cháy đang đe dọa tiến gần thành phố Bordeaux. Khoảng 1.400 lính cứu hỏa cùng hàng trăm binh sĩ đã được triển khai, trong khi hàng chục nghìn người dân tại các khu vực phía Tây Bordeaux được lệnh sơ tán. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cảnh báo, đây sẽ là cuộc chiến “dài và rất khó khăn”, dù cường độ đám cháy đã giảm phần nào trong đêm.

Sức ép từ các đám cháy cũng buộc Ban tổ chức Tour de France phải rút ngắn chặng đua cuối cùng từ 133 km xuống còn 89 km để điều động một phần lực lượng an ninh hỗ trợ công tác chữa cháy. Chính quyền Pháp đồng thời huy động quân đội, khẩn cấp cung cấp 1,5 triệu khẩu trang cho người dân và bố trí nơi ở tạm cho hàng nghìn người sơ tán.

Khoảng 1.400 lính cứu hỏa cùng hàng trăm binh sĩ đã được triển khai đến Pháp. Ảnh: The Guardian.

Trong khi đó, Tây Ban Nha lần đầu tiên ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do cháy rừng. Khoảng 70.000 người đã được sơ tán ở miền Trung, trong đó các đám cháy lớn ngoài tầm kiểm soát gần Madrid buộc khoảng 200.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Nước này đã triển khai khoảng 2.600 lính cứu hỏa, cảnh sát và lực lượng cứu hộ cùng 19 máy bay và trực thăng chữa cháy. Theo lực lượng cứu hỏa, ngọn lửa lan nhanh và dữ dội đến mức không thể dập trực diện.

Giới chức hai nước cho rằng, các đợt nắng nóng kéo dài, hạn hán và tác động của biến đổi khí hậu đã khiến các vụ cháy rừng năm nay diễn biến đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Italy, Hy Lạp, Đức, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ và Hà Lan, đã điều động hoặc cam kết hỗ trợ máy bay, trực thăng chữa cháy cho Pháp và Tây Ban Nha.

Minh Phương

Nguồn: AP.