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Cháy rừng thảm khốc tại Tây Ban Nha, hàng chục người thiệt mạng và mất tích

Thúy Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Giới chức Tây Ban Nha cho biết, ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 23 người vẫn mất tích sau khi một vụ cháy rừng bùng phát dữ dội ở vùng Andalusia, miền nam đất nước.

Cháy rừng thảm khốc tại Tây Ban Nha, hàng chục người thiệt mạng và mất tích

Giới chức Tây Ban Nha cho biết, ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 23 người vẫn mất tích sau khi một vụ cháy rừng bùng phát dữ dội ở vùng Andalusia, miền nam đất nước.

Cháy rừng thảm khốc tại Tây Ban Nha, hàng chục người thiệt mạng và mất tích

Ít nhất 12 người thiệt mạng, 23 người mất tích trong vụ cháy rừng ở miền Nam Tây Ban Nha. Ảnh: AP.

Đây là một trong những vụ cháy rừng gây thương vong nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại Tây Ban Nha. Hiện lực lượng cứu hỏa đang chạy đua với thời gian để khống chế ngọn lửa.

Lãnh đạo vùng Andalusia, ông Juanma Moreno ngày 11/7 cho biết trên mạng xã hội X rằng, ngoài các trường hợp tử vong còn có 8 người bị thương, trong đó 4 người bị thương nặng. Theo ông Moreno, 4 nạn nhân thiệt mạng được cho là công dân Anh, những người này bị mắc kẹt trong ô tô khi cố gắng chạy trốn khỏi ngọn lửa. Các đội cứu hộ vẫn tiếp tục triển khai hoạt động tìm kiếm và cứu nạn nhằm xác định tung tích những người còn mất tích.

Đám cháy bùng phát tại đô thị Los Gallardos, thuộc tỉnh Almeria, vùng Andalusia ở Đông Nam Tây Ban Nha và tiếp tục lan nhanh. Giới chức Tây Ban Nha gọi đây là “một thảm kịch lớn” và cảnh báo nước này sẽ phải đối mặt với một mùa hè đầy thách thức. Lượng mưa lớn trong mùa đông đã khiến thảm thực vật phát triển mạnh vào mùa xuân, nhưng sau các đợt nắng nóng kéo dài, toàn bộ lớp cây cỏ này đã khô kiệt và trở thành nguồn nhiên liệu lý tưởng cho cháy rừng.

Trong hơn một thập kỷ qua, các vụ cháy rừng tại châu Âu đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người. Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu sẽ khiến số người thiệt mạng do cháy rừng tiếp tục gia tăng trong những năm tới.

Cháy rừng thảm khốc tại Tây Ban Nha, hàng chục người thiệt mạng và mất tích

Các nhân viên cứu hỏa tại đám cháy ở Montmaur-en-Diois, thuộc vùng Drôme ở miền đông nam nước Pháp, ngày 8 tháng 7 năm 2026. Ảnh: Le Monde.

Theo Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU), châu Âu là châu lục có tốc độ nóng lên nhanh nhất thế giới, với nhiệt độ tăng nhanh gấp đôi mức trung bình toàn cầu kể từ những năm 1980. Trên phạm vi toàn cầu, năm 2025 là năm nóng thứ ba từng được ghi nhận, kéo theo nhiều đợt nắng nóng khắc nghiệt trên khắp châu Âu.

Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu, một phần bắt nguồn từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch như xăng, dầu mỏ và than đá, đang làm gia tăng tần suất cũng như cường độ của các đợt nắng nóng và hạn hán, khiến nhiều khu vực dễ xảy ra cháy rừng nghiêm trọng hơn.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters/AP

Từ khóa:

#Cháy rừng #Tây ban nha #Mất tích #Biến đổi khí hậu #Bùng phát #Liên minh châu âu #Cảnh báo #Nghiêm trọng #Nhiên liệu

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